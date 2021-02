Claranova : Dropbox choisit le logiciel Soda PDF pour sa plateforme d’applications Dropbox App Center.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Avanquest, le pôle d’édition de logiciels de Claranova (Paris:CLA), s’associe à Dropbox, le spécialiste du stockage de l’hébergement de fichiers dans le cloud, pour proposer sa solution de gestion documentaire Soda PDF dans la nouvelle plateforme d’applications Dropbox App Center.

Avec plus de 600 millions d’utilisateurs à travers 180 pays, Dropbox est l'un des leaders du stockage de fichiers et des outils de productivité dans le cloud. À travers ses solutions de stockage et d’hébergement de fichiers en ligne, Dropbox conçoit des outils collaboratifs permettant de travailler de façon plus intelligente et d’offrir à ses utilisateurs la liberté d’utiliser leurs outils préférés.

Pour faciliter l’intégration de ces outils, Dropbox a lancé récemment le Dropbox App Center, une plateforme centralisée qui permet à ses utilisateurs de découvrir et d’intégrer automatiquement les logiciels des meilleurs partenaires sélectionnés par Dropbox. Les applications disponibles dans la Dropbox App Center offrent aux utilisateurs la possibilité de travailler de manière plus fluide, avec les outils de leur choix. Avec l’intégration de Soda PDF et son outil Soda PDF Editor, les utilisateurs peuvent désormais éditer, créer, modifier, convertir, fusionner, fractionner, signer et protéger des fichiers PDF en toute simplicité directement depuis Dropbox. L’application s'intègre automatiquement, sans paramétrage complexe, afin d’offrir un maximum de fluidité à ses utilisateurs.

Ce partenariat marque une étape importante pour Soda PDF qui met ainsi sa technologie de gestion documentaire à disposition des centaines de millions d’utilisateurs Dropbox pour renforcer et faciliter le travail collaboratif à travers le monde. Avec ce nouveau partenariat, Dropbox répond également à son objectif de faire disparaître les silos qui peuvent émerger lors de projets collaboratifs en offrant à ses utilisateurs des méthodes de travail toujours plus flexibles.

« Nous recherchons toujours des moyens de faciliter la vie digitale de nos utilisateurs et de les aider à naviguer de manière transparente dans leurs documents de travail », déclare Jamie Young Perlman, Vice-Président du développement commercial chez Dropbox. « L’intégration de Soda PDF permet une meilleure collaboration entre utilisateurs en leur offrant la possibilité de modifier, gérer et partager des documents directement depuis Dropbox. »

Eric Gareau, CEO des activités PDF d’Avanquest déclare : « Nous sommes fiers de cette collaboration avec Dropbox, société incontournable du monde des outils de productivité. Ce partenariat va renforcer notre visibilité auprès des utilisateurs de Dropbox et marque notre volonté d’intégrer toujours plus de fluidité et d'efficacité dans les logiciels que nous développons. »

À propos d’Avanquest :

Grâce à des solutions logicielles simples et innovantes qui facilitent au quotidien l’accès aux nouvelles technologies, Avanquest, la division Software du groupe Claranova, se positionne aujourd’hui comme un acteur de référence de l’édition de logiciels grand public (B2C) sur trois segments à fort potentiel : la Sécurité (antivirus, ad blocker, outils de nettoyage et d’optimisation vendus sous la marque Adaware), le PDF (outils de gestion documentaire réunis sous la marque SodaPDF) et la Photo (logiciels et applications de retouches photographiques développés sous la marque InPixio).

À propos de Claranova :

Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020.

