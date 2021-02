Andersen Global consolida la propria presenza in Slovacchia attraverso Wallenberg Tax

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la propria piattaforma europea in Slovacchia attraverso la stipula di un contratto di collaborazione con Wallenberg Tax, integrando le competenze in ambito legale dello studio con cui l’organizzazione già collabora nel Paese.

Fondato nel 2010, lo studio con sede a Bratislava è specializzato in consulenza fiscale. Amministrato dal socio gerente Dana Škodná, Wallenberg Tax fornisce servizi a clienti operanti in diversi settori, tra cui servizi finanziari, IT e tecnologia, sanità, telecomunicazioni e private equity.

“Collaborare con individui con una mentalità affine alla nostra e che condividono il nostro stesso impegno di offerta ai clienti di soluzioni perfettamente integrate e della massima qualità è estremamente importante per noi”, ha affermato Dana. “Avendo avuto l’opportunità di lavorare insieme ad Arthur Andersen in passato, so che i valori e la visione del nostro studio sono perfettamente allineati con i valori di Andersen Global. Anche il nostro stretto rapporto di collaborazione professionale con Andersen in Ungheria si è rivelato reciprocamente vantaggioso. Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare a stretto contatto con gli altri studi con cui l’organizzazione intrattiene dei rapporti di affiliazione e collaborazione per fornire soluzioni ineguagliate nel settore in grado di soddisfare appieno le esigenze locali e internazionali dei nostri clienti”.

“I professionisti al servizio di Wallenberg Tax possiedono una comprensione approfondita del mercato slovacco, nonché dei fattori determinanti per le imprese operanti nella regione”, ha aggiunto Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Il rigoroso rispetto dei principi di amministrazione responsabile e autonomia è perfettamente allineato con i valori e la visione della nostra organizzazione. Siamo molto lieti di poter collaborare con Dana e il suo team che contribuiranno a rafforzare la nostra organizzazione man mano che espandiamo la nostra piattaforma europea”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 243 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

