Andersen Global fortalece sua presença na Eslováquia com Wallenberg Tax

A Andersen Global fortalece sua plataforma europeia na Eslováquia por meio de um Acordo de Colaboração com a Wallenberg Tax, complementando as capacidades jurídicas existentes da empresa colaboradora da organização no país.

Fundada em 2010, a empresa com sede em Bratislava concentra-se em consultoria tributária. Liderada pela sócia gerente Dana Škodná, a Wallenberg Tax fornece serviços a clientes em vários setores, incluindo financeiro, TI e tecnologia, saúde, telecomunicações e capital privado.

“Colaborar com indivíduos com ideias semelhantes que compartilham nosso compromisso de atender perfeitamente aos clientes no mais alto nível é extremamente importante para nós”, disse Dana. “Como ex-alumna da Arthur Andersen, sei que os valores e a visão de nossa empresa se alinham muito bem com os valores da Andersen Global. Nosso relacionamento de trabalho próximo com a Andersen na Hungria também demonstra nada além de uma sinergia positiva. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com as firmas membro e empresas colaboradoras para fornecer soluções abrangentes e de primeira classe para atender às necessidades locais e internacionais de nossos clientes”.

“Os profissionais da Wallenberg Tax têm um conhecimento profundo do mercado eslovaco, bem como dos fatores importantes que afetam os negócios na região”, acrescentou o presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. “Seu compromisso com a administração e independência alinha-se aos valores e visão de nossa organização. Estamos ansiosos para trabalhar com Dana e sua equipe, pois eles trazem força para nossa organização enquanto continuamos a expandir nossa plataforma europeia”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 243 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

