Yamaha presenta sus nuevos motores exteriores V6 Offshore actualizados para 2021

Yamaha introduce nuevos y removados motores exteriores V6 Offshore, nueva descarga, montaje lateral del (DEC) para Helm Master EX y Saltwater Series II™. (Foto: Business Wire)

KENNESAW, Ga.--(BUSINESS WIRE)--Yamaha Marine arranca el 2021 con nuevas ofertas de productos, entre ellos, los motores exteriores V6 Offshore actualizados, que combinan nuevos beneficios con un legado de rendimiento confiable. Los nuevos modelos F250 y F300 V6 Offshore con control electrónico digital (DEC) incorporan la dirección eléctrica digital (DES), escape en reversa para la mejora del empuje (TERE) y otras características inspiradas en el XTO Offshore®.

“Los nuevos motores exteriores F300 y F250 de 4.2 litros V6 Offshore ahora tienen muchos de los beneficios que antes solo venían en los modelos XTO Offshore. Combinando el alto rendimiento, el motor V6 de bloque con potencia excepcional y ahorro de combustible, Yamaha ofrece nuevos niveles de comodidad y control en un modelo de rendimiento comprobado”, explica Ben Speciale, presidente de la Unidad Comercial de Yamaha U.S. Marine. “Con la incorporación de estos motores exteriores además de un nuevo DEC de montaje lateral empotrado para los propulsores Helm Master EX y Saltwater Series II HP, Yamaha comienza el año con productos innovadores que satisfacen las exigencias de los clientes.”

Nuevo V6 Offshore de Yamaha

La misma dirección eléctrica digital (DES) silenciosa, rápida y precisa que se presentó en el modelo XTO Offshore ahora viene incorporada a las variantes F300 y F250 V6. La tecnología de dirección de embarcaciones más reciente ofrece dirección silenciosa y rápida y, a diferencia de los sistemas de dirección convencionales, solo recurre al amperaje de la batería cuando está en uso activo. La DES es mucho más fácil de maniobrar que los sistemas de dirección convencionales, con lo que se obtiene una sentina limpia, sin bombas de dirección, mangueras, líneas hidráulicas ni conexiones, sin procedimiento de purga, con menos complejidad y fácil mantenimiento. También hay una versión de DES atornillable para los modelos convencionales de DEC del nuevo V6 Offshore.

El escape en reversa para la mejora del empuje (TERE) mantiene las burbujas del escape por encima de la placa antiventilación y fuera del propulsor, a menos de 2500 rpm cuando está en reversa. Así, el propulsor toma solo agua limpia y, por lo tanto, logra un empuje excelente en reversa y controla el retroceso sobre los peces. Esta función es muy eficaz al combinarse con la precisión rápida de la dirección eléctrica digital y la maniobrabilidad completa de Helm Master EX, útil cerca de muelles y espacios confinados.

La función TotalTilt™, exclusiva de Yamaha, permite la inclinación completa hacia arriba desde cualquier posición tan solo presionando dos veces el botón de compensación/inclinación “UP” o la inclinación completa hacia abajo presionando dos veces el botón de compensación/inclinación “DOWN”. También hay un nuevo limitador de inclinación integrado para evitar daños accidentales. Además, los modelos con DES incorporado se inclinan más del agua que los modelos anteriores, lo que reduce la posibilidad de corrosión.

Incluso después de una década de rendimiento comprobado, el nuevo V6 Offshore de 4.2 litros tiene una unidad inferior mejorada que viene con componentes nuevos y características de diseño que suman durabilidad y aumentan la confianza de los clientes. Recuperando muchas características de estilo de su hermano mayor, el aspecto del XTO en blanco perla o el gris distintivo Yamaha, ahora viene con una unidad inferior con combinación de color, una nueva cubierta superior de una pieza moldeada con conducto de aire y drenaje de agua, una nueva cubierta inferior, forma de plataforma y gráfica cromada en relieve, solo en los modelos con DES incorporada. Los nuevos modelos V6 Offshore de Yamaha estarán disponibles a principios de febrero.

DEC de montaje lateral empotrado de Yamaha para el Helm Master EX

El nuevo DEC de montaje lateral empotrado para el Helm Master EX está diseñado para trasladar los beneficios del Helm Master EX a una variedad más amplia de embarcaciones. Silencioso, preciso y fácil de instalar, el control ofrece a los constructores y distribuidores de embarcaciones más flexibilidad para maniobrar pontones de lujo, consolas dobles de primera calidad y otras naves de un motor en las que se desea instalar control electrónico digital. Los clientes disfrutarán también de su diseño ergonómico, funcionalidades útiles y operación cómoda. El DEC de montaje lateral empotrado de Yamaha para el Helm Master EX estará disponible a principios de marzo.

Propulsores Saltwater Series II HP de Yamaha

La versión “HP” del reconocido propulsor Saltwater Series II de Yamaha está construida para maximizar la velocidad en ciertas aplicaciones livianas de V6 que no perforan la superficie. Diseñada específicamente para embarcaciones más livianas que usan el V6 Offshore de 4.2 litros de Yamaha y la plataforma V MAX SHO® de eje X, 25 pulgadas y 4.2 litros, la nueva Saltwater Series II HP ofrece velocidad superior en determinadas aplicaciones.

Con una nueva geometría en las cuchillas, el SWS II HP proporciona una ventaja potencial de velocidad con respecto al propulsor Saltwater Series II en aplicaciones más livianas. Todos los propulsores Saltwater Series II HP incluyen el sistema amortiguador de cambio, SDS®, patentado por Yamaha, para brindar una operación silenciosa y tranquila y reducir el “golpetazo” de los cambios. Los nuevos propulsores Saltwater Series II HP de Yamaha se comercializarán en inclinaciones de 18, 19, 20 y 21 pulgadas a partir de marzo. Todas las inclinaciones de los modelos vienen con rotación izquierda y derecha.

Los productos de Yamaha Marine se comercializan en todo Estados Unidos y el mundo. Yamaha Marine Engine Systems, con sede en Kennesaw (Georgia), apoya a sus 2,000 distribuidores y constructores de embarcaciones de los Estados Unidos con marketing, capacitación y repuestos para la línea completa de productos Yamaha y se esmera por ser el líder del sector en confiabilidad, tecnología y servicio al cliente. Yamaha Marine es la única marca de motores exteriores que ha ganado anualmente el premio de Índice de Satisfacción del Cliente (CSI) de NMMA® desde su creación. Visite www.yamahaoutboards.com.

