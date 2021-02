ALAMEDA, California--(BUSINESS WIRE)--Astra, società privata dimostratasi prima di tutti in grado di effettuare lanci orbitali e Holicity Inc. (NASDAQ: HOL) (“Holicity”), una società veicolo (special purpose acquisition company, SPAC), hanno annunciato in data odierna un accordo di fusione definitivo, ai sensi del quale Astra diverrà una società quotata in borsa. Nella transazione in oggetto si attribuisce implicitamente ad Astra un valore proforma pari ad approssimativamente 2,1 miliardi di dollari.

