MÜNCHEN & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Pricefx, de wereldleider in cloud-native pricing-software, heeft vandaag PricefxPlasma™ gelanceerd, het eerste door big data aangedreven benchmarkingplatform voor de pricing industrie. PricefxPlasma, mogelijk gemaakt door Bain & Company, maakt gebruik van echte prijsgegevens die waaruit Key Performance Indicators (KPI's) voor de industrie worden gedestilleerd. Bedrijven kunnen strategische inzichten ontdekken over hun eigen prijsprocessen en prestaties in vergelijking met marktgemiddelden met behulp van benchmarks op een vooraf gedefinieerde set branche-relevante KPI's.

"Elk bedrijf is op zoek naar een voorsprong op de concurrentie en pricing is een van de sterkste hefbomen voor succes op de markt", zegt Marcin Cichon, CEO en mede-oprichter van Pricefx. “Door het eerste pricinganalyse- en informatieplatform te lanceren via een gezamenlijk project met onze gewaardeerde partners bij Bain, geeft Pricefx zijn klanten een geheel nieuw niveau van sectoroverschrijdende inzichten. PricefxPlasma is een revolutionair nieuw aanbod voor de pricing-industrie, dat bedrijven de informatie en inzichten biedt om de efficiëntie en effectiviteit van prijsstelling te verbeteren en nieuwe kansen voor omzetgroei te ontdekken."

