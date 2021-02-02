Ampol重新制定SAP策略，並改由Rimini Street為其SAP軟體提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、為甲骨文和SAP軟體產品提供領先的協力廠商支援服務的供應商、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布，澳洲領先的運輸燃料供應商Ampol Limited已改由Rimini Street為其SAP ECC 6.0和Business Objects應用程式以及SAP HANA Database軟體提供支援服務。歸功於此，該公司不僅減少了年度支援費用，而且透過延遲向SAP S/4HANA進行昂貴且干擾正常業務營運的移轉而節省了額外成本。

在Rimini Street協力廠商支援下重新制定議程

Ampol Limited管理著澳洲規模首屈一指的汽油和便利服務網路，以及精煉、進口和銷售燃料和潤滑油。該公司具有120多年的歷史，現已發展成為在澳洲證券交易所上市的規模首屈一指的運輸燃料公司。其強大的供應鏈以其市場領先的基礎建設為基礎，這些基礎建設包括19個碼頭、5條主要管道、89個倉庫、大約800個自營的零售店以及1,900個品牌店。

在過去的20年中，Ampol主要依賴其強大的SAP平臺來推動業務發展和營運。Ampol已決定與Rimini Street合作，後者將維護其當前的SAP平臺，同時還為其整個供應鏈中的複雜營運提供支援。

Ampol的IT總監Alisa Cooper表示：「面對當前的經濟環境，我們需要尋找提高技術及成本效率和效益的方法。改用Rimini Street使我們可以重新分配投資，以提高商業價值並在SAP平臺的邊緣推展創新活動。」

Ampol將受惠於Rimini Street一流的企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務層級協定(SLA)，即針對所有一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間不到10分鐘。Rimini Street的客戶還會分配到一名首席支援工程師(PSE)，並由一個功能和技術專家團隊作為後盾，這些專家在該客戶所使用的軟體系統方面平均擁有超過15年的經驗。

Rimini Street澳洲和紐西蘭區域總經理Emmanuelle Hose表示：「受COVID-19疫情影響，Ampol等機構正紛紛尋找提高資本支出和成本效率的方法。在整個澳洲，專案或投資必須立即產生回報；其中包括大型移轉專案、高昂的維護和支援合約，以及大規模數位化轉型計畫。透過改用Rimini Street支援服務，各組織機構可以將節省下來的可觀的支援資金投入到策略業務計畫中，以幫助他們獲得發展及競爭優勢。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業超過3,700家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年11月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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