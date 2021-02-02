Ampol重新制定SAP策略，并改由Rimini Street为其SAP软件提供支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、为甲骨文和SAP软件产品提供领先的第三方支持服务的提供商、Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今天宣布，澳大利亚领先的运输燃料提供商Ampol Limited已改由Rimini Street为其SAP ECC 6.0和Business Objects应用程序以及SAP HANA Database软件提供支持服务。得益于此，该公司不仅减少了年度支持费用，而且通过推迟向SAP S/4HANA进行昂贵且干扰正常业务运营的迁移而节省了额外成本。

在Rimini Street第三方支持下重新制定议程

Ampol Limited管理着澳大利亚规模首屈一指的汽油和便利服务网络，以及精炼、进口和销售燃料和润滑油。该公司有着120多年的历史，现已发展成为在澳大利亚证券交易所上市的规模首屈一指的运输燃料公司。其强大的供应链以其市场领先的基础设施为基础，这些基础设施包括19个码头、5条主要管道、89个仓库、大约800个自营的零售店以及1,900个品牌店。

在过去的20年中，Ampol主要依赖其强大的SAP平台来推动业务发展和运营。Ampol已决定与Rimini Street合作，后者将维护其当前的SAP平台，同时还为其整个供应链中的复杂运营提供支持。

Ampol的IT总监Alisa Cooper表示：“面对当前的经济环境，我们需要寻找提高技术及成本效率和效益的方法。改用Rimini Street使我们可以重新分配投资，以提高商业价值并在SAP平台的边缘开展创新活动。”

Ampol将受益于Rimini Street一流的企业软件支持模式，包括其业界领先的服务水平协议(SLA)，即针对所有一级优先(Priority 1)重大问题的响应时间不到10分钟。Rimini Street的客户还会分配到一名首席支持工程师(PSE)，并由一个功能和技术专家团队作为后盾，这些专家在该客户所使用的软件系统方面平均拥有超过15年的经验。

Rimini Street澳大利亚和新西兰区域总经理Emmanuelle Hose表示：“受COVID-19疫情影响，Ampol等机构正纷纷寻找提高资本支出和成本效率的方法。在整个澳大利亚，项目或投资必须立即产生回报；其中包括大型迁移项目、高昂的维护和支持合同，以及大规模数字化转型计划。通过改用Rimini Street支持服务，各组织机构可以将节省下来的可观的支持资金投入到战略业务计划中，以帮助他们获得发展及竞争优势。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过3,700家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的持续时间和疫情对我们业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年11月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

© 2021 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标，Rimini Street、Rimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明，Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。