Svenska PlayStar Casino lanserar i USA

PlayStar har tecknat ett avtal med Ocean Casino Resort, vilket ger PlayStar tillgång till delstaten New Jersey.

- Med Boss Media blev vi tidigt ett av de ledande bolagen inom nätkasino över hela världen och att nu komma tillbaka, när tekniken och möjligheterna blivit så oändligt mycket bättre, är verkligen spännande. Vi ser fram emot att göra den här resan igen.

Det unika koncept som PlayStar lanserar är frukten av grundlig research av marknaden och konkurrenterna, samt hur man utnyttjar möjligheterna med avancerad teknik för bästa kundupplevelse. PlayStar Casino planerar att lanseras under Q4 2021.

Adam Noble, medgrundare och Executive Vice President på PlayStar Casino, kommenterar bolagets satsning:

- Vi är mycket glada att säkrat tillgång till marknaden i New Jersey, som är världens tredje största reglerade spelmarknad. Vårt koncept bygger på att våra gäster är “the star of the show” och vi kommer att bjuda på en unik upplevelse. New Jersey blir det första steget för PlayStar Casino att bli en favorit bland spelare över hela USA.

Om PlayStar:

PlayStar är en utmanare inom nätkasino som kommer att erbjuda en unik produkt. PlayStar gör att gästerna känner sig som stjärnan i showen genom personalisering, spelupplevelse och överlägsen kundservice. Lansering i New Jersey är planerad till Q4 2021 med ytterligare stater under nästa år.