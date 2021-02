DEN HAAG, Nederland, REDWOOD CITY, Californië, HOUSTON & REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Shell (NYSE: RDS), C3 AI (NYSE: AI), Baker Hughes (NYSE: BKR) en Microsoft (NASDAQ:MSFT) heeft vandaag de lancering aangekondigd van het Open AI Energy Initiative™ (OAI), een uniek open ecosysteem van op artificial intelligence (AI) gebaseerde oplossingen voor de energie- en procesindustrie. De OAI biedt een raamwerk voor energieoperatoren, serviceproviders, leveranciers van apparatuur en onafhankelijke softwareleveranciers voor energiediensten om interoperabele oplossingen aan te bieden, waaronder AI en op fysica gebaseerde modellen, monitoring, diagnostiek, prescriptieve maatregelen en services, mogelijk gemaakt door de BHC3™ AI Suite en Microsoft Azure.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.