Anthem, Inc. Adquirirá MMM Holdings, LLC y sus Afiliados de InnovaCare Health, L.P.

INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Anthem, Inc. (NYSE: ANTM) anunció hoy que la compañía firmó un acuerdo con InnovaCare Health, L.P. para adquirir sus subsidiarias con sede en Puerto Rico, incluyendo MMM Holdings, LLC (“MMM”), su plan Medicare Advantage (MA) MMM Healthcare, LLC, así como las compañías afiliadas y el plan Medicaid.

“ Nos complace expandir el compromiso de Anthem de servir a las personas y consumidores elegibles para Medicare y Medicaid en Puerto Rico. Seguimos enfocados en brindar servicios que generen un mayor valor al mismo tiempo que brindamos a los miembros acceso a atención y servicios que satisfagan sus diversas necesidades, mejoren su experiencia y los ayuden a llevar una vida más saludable”, dijo Gail K. Boudreaux, Presidenta y CEO, Anthem, Inc.

MMM es el plan MA más grande de Puerto Rico y una de las organizaciones de atención médica integradas verticalmente de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Con más de 267,000 afiliados de MA y más de 305,000 beneficiarios de Medicaid, MMM representa el noveno plan de MA más grande de la nación y el segundo plan de Medicaid más grande de la isla. MMM brinda a sus afiliados una experiencia de salud integral a través de su red de clínicas especializadas y sus empresas hermanas de grupos médicos (IPA por sus siglas en inglés), Castellana Physicians Services y PHM, así como los IPA independientes. En conjunto, la red de MMM incluye más de 10,000 proveedores de servicios de salud y más de una docena de oficinas en todo Puerto Rico. Al presente MMM mantiene el único contrato de 4.5 Estrellas MA en Puerto Rico de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés).

“ Esta transacción se alinea con la visión de Anthem de ser un socio de atención médica innovador, valioso e inclusivo al brindar programas de administración de servicios que mejoran las vidas de las personas a las que servimos”, dijo Felicia Norwood, Vicepresidenta Ejecutiva y Presidenta de la División de Negocios Gubernamentales de Anthem, Inc. “ Nuestro enfoque de las necesidades de salud integral de nuestros miembros y un enfoque en abordar los determinantes sociales que impactan la salud, nos permitirá marcar una diferencia positiva en la salud de las comunidades”.

Anthem está adquiriendo MMM de InnovaCare Health, L.P., una organización líder integrada de servicios de salud y proveedores basados en el valor, de Summit Partners, una empresa de inversiones de capital de crecimiento a nivel global. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados. Se espera que la adquisición se cierre en el segundo trimestre del 2021 y está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las condiciones de cierre estándar y las aprobaciones habituales requeridas por la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino. La guía de GPA 2021 de la compañía permanece sin cambios como resultado de esta adquisición.

Los asesores legales de Anthem son White & Case LLP y Faegre Drinker Biddle & Reath LLP. Credit Suisse actúa como asesor financiero principal y J.P. Morgan Securities LLC también actúa como asesor financiero de InnovaCare. Kirkland & Ellis LLP y Epstein Becker & Green, P.C. actúan como asesores legales de InnovaCare.

Acerca de Anthem, Inc.

Anthem es una compañía líder en beneficios de salud dedicada a mejorar vidas y comunidades, y a simplificar la atención médica. A través de sus compañías afiliadas, Anthem brinda servicios a más de 107 millones de personas, incluidos aproximadamente 43 millones dentro de su familia de planes de salud. Nuestro objetivo es ser el socio más innovador, valioso e inclusivo. Para obtener más información, visite www.antheminc.com o síganos en @AnthemInc en Twitter.

Acerca de InnovaCare Health

InnovaCare Health, con sede en White Plains, Nueva York, mejora la vida de los miembros y médicos a través de soluciones innovadoras para la atención médica basada en valor. A través de una cartera integrada de planes de salud, organizaciones de servicios de salud, redes clínicas y más, la compañía administra más de 500,000 vidas, incluidos más de 150,000 beneficiarios con doble elegibilidad. Algunos de los planes Medicare Advantage de InnovaCare han recibido calificaciones de calidad de 4.5 estrellas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Para obtener más información, visite innovacarehealth.com o síganos en Facebook o LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de la Legislación de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas reflejan nuestras opiniones sobre eventos futuros y desempeño financiero y generalmente no son hechos históricos. Palabras como “anticipar”, “sentir”, “creer”, “hacer”, “podría”, “debería”, “anticipar”, “pretender”, “estimar”, “proyectar”, “prever”, “planificar” y expresiones similares están destinadas a identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a: proyecciones y estimaciones financieras y sus supuestos subyacentes; declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas con respecto a operaciones, productos y servicios futuros; y declaraciones sobre el desempeño futuro. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados ​​en, o implícitos o proyectados por, las declaraciones prospectivas. Se le advierte que no confíe indebidamente en estas declaraciones prospectivas que se refieren únicamente a la fecha del presente. También se le insta a revisar y considerar cuidadosamente los diversos riesgos y otras divulgaciones discutidas en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ocasionalmente, que intentan asesorar a las partes interesadas sobre los factores que afectan nuestro negocio. Excepto en la medida en que lo requieran las leyes federales de valores, no asumimos ninguna obligación de volver a publicar declaraciones prospectivas revisadas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: el impacto de emergencias médicas a gran escala, como epidemias y pandemias de salud pública, incluyendo COVID-19, y catástrofes; tendencias en los costos de atención médica y las tasas de utilización; nuestra capacidad para asegurar tarifas de primas suficientes, incluida la aprobación regulatoria y la implementación de dichas tarifas; el impacto de la regulación federal y estatal, incluidos los cambios en curso en la Ley de Protección del Paciente y Atención Médica Asequible y la Ley de Reconciliación de la Atención Médica y la Educación de 2010, según enmendada (en conjunto, la "ACA" pos sus siglas en inglés) y el resultado final de las impugnaciones legales a la ACA ; cambios en las condiciones económicas y de mercado, así como regulaciones que puedan afectar negativamente nuestras carteras de liquidez e inversión; nuestra capacidad para contratar proveedores en términos competitivos y rentables; presiones competitivas y nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios en la industria y desarrollar e implementar oportunidades estratégicas de crecimiento; inscripción reducida; divulgación no autorizada de información sensible o confidencial de miembros o empleados, incluido el impacto y resultado de cualquier investigación, consulta, reclamo y litigio relacionado con el mismo; riesgos e incertidumbres con respecto a los programas de Medicare y Medicaid, incluidos los relacionados con el incumplimiento de las complejas regulaciones impuestas al respecto; nuestra capacidad para mantener y lograr mejoras en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o las calificaciones CMS Star y otros puntajes de calidad y riesgos de financiamiento con respecto a los ingresos recibidos de la participación en los mismos; un cambio negativo en nuestra mezcla de productos de cuidado de salud; costos y otras responsabilidades asociadas con litigios, investigaciones gubernamentales, auditorías o revisiones; el resultado final del litigio entre Cigna Corporation y nosotros relacionado con el acuerdo de fusión entre las partes y la posibilidad de que dicho litigio nos haga incurrir en costos adicionales sustanciales, incluidos posibles costos de resolución y juicio; riesgos e incertidumbres relacionados con nuestro negocio de administración de beneficios farmacéuticos ("PBM" por sus siglas en inglés), incluido el incumplimiento por parte de cualquier parte del acuerdo de servicios PBM entre nosotros y CaremarkPCS Health, L.L.C .; reclamos por negligencia médica o responsabilidad profesional u otros riesgos relacionados con los servicios de atención médica y PBM proporcionados por nuestras subsidiarias; riesgos generales asociados con fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y alianzas estratégicas; posible deterioro del valor de nuestros activos intangibles si los resultados futuros no respaldan adecuadamente el fondo de comercio y otros activos intangibles; posibles restricciones en el pago de dividendos de nuestras subsidiarias y aumentos en los niveles mínimos requeridos de capital; nuestra capacidad para recomprar participación de nuestras acciones ordinarias y pagar dividendos sobre nuestras acciones ordinarias debido a la idoneidad de nuestro flujo de efectivo y ganancias y otras consideraciones; el posible efecto negativo de nuestro monto sustancial de deuda pendiente; una rebaja en nuestras calificaciones de solidez financiera; los efectos de cualquier publicidad negativa relacionada con la industria de beneficios para la salud en general o con nosotros en particular; falla en mantener y modernizar efectivamente nuestros sistemas de información; eventos que puedan afectar negativamente nuestras licencias con Blue Cross and Blue Shield Association; el impacto de las leyes y regulaciones internacionales; cambios en las leyes fiscales de EE. UU.; intensa competencia para atraer y retener empleados; y varias leyes y disposiciones en nuestros documentos rectores que pueden prevenir o desalentar adquisiciones y combinaciones de negocios.