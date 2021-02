Pricefx s'associe à Bain & Company pour lancer la première plateforme de benchmarking du secteur du Pricing alimentée par big data

MUNICH & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Pricefx, le logiciel de pricing cloud native leader du marché mondial, a lancé ce jour PricefxPlasma™, la première plateforme de benchmarking alimentée par big data pour le secteur du pricing. Grâce à Bain & Company, PricefxPlasma tire parti des données de pricing réelles synthétisées en KPI (key performance indicators, indicateurs clés de performance) standards par secteur d'activité. Avec cette plateforme, les entreprises ont accès à de nouvelles perspectives stratégiques sur leurs propres processus et performances par rapport aux moyennes du marché, à partir de mesures de référence sur un ensemble prédéfini de KPI pertinents pour leur industrie.

« Toutes les entreprises sont à la recherche d'un avantage concurrentiel, et le pricing est l'un des leviers les plus puissants pour réussir sur le marché », explique Marcin Cichon, PDG et co-fondateur de Pricefx. « En lançant la première plateforme de reporting et d'analyse du pricing via un projet commun avec notre partenaire Bain, Pricefx fournit à ses clients des perspectives intersectorielles d'un nouvel ordre. PricefxPlasma est une solution révolutionnaire dans le domaine du pricing, car elle propose aux entreprises les informations nécessaires à l'optimisation de leur pricing et à la découverte de nouvelles opportunités de croissance de leurs revenus. »

PricefxPlasma associe un énorme volume de données anonymisées et agrégées issues de transactions et de devis des différents secteurs d'activité, catégorisées et segmentées par région, industrie et autres facteurs. Les données sont ensuite compilées en plus de 20 mesuress de performance du pricing, et proposées sous une forme intuitive afin de répondre aux questions liées au pricing les plus importantes.

Les KPI actuellement mesurés dans PricefxPlasma incluent notamment :

Une décomposition tarifaire intégrale : détail de la composition du prix, y compris les remises sur et hors facture, les éléments de coût, les variations géographiques, les barèmes et les éléments de marge.

Le processus d'approbation des transactions : vitesse de transaction, pourcentage des transactions effectuées hors des directives de remise, nombre d'étapes du processus d'approbation.

Définition du prix : récupération de la plus-value des augmentations tarifaires, nombre de changements de barème par an.

Des mesures de la concentration client et produit : pourcentage de clients/produits pour atteindre les déciles de revenus.

Les entreprises ont souvent du mal à cerner dans quelle mesure leurs pratiques correspondent aux meilleures pratiques de leur secteur. En outre, selon une enquête Bain & Company, de nombreuses entreprises B2B ne mettent pas à la disposition de leur force de vente les bons outils et les données utiles pour leur permettre de prendre des décisions efficaces en matière de tarification.

« Généralement, les entreprises évaluent la pertinence de leur stratégie de pricing et de son exécution à l'aide d'un mélange de données anecdotiques, de prix de référence génériques ou mal définis, et de nombreuses suppositions pures et simples », déclare Robert Kugel, vice-président senior et directeur de la recherche au sein de Ventana Research. « Disposer de grandeurs de référence fiables pour l'industrie, dérivées de données réelles, confère aux entreprises une perspective précieuse sur leur positionnement par rapport à la concurrence. PricefxPlasma tente de rendre des mesures de référence utiles facilement accessibles et exploitables. Disposer de données fiables peut aussi aider les entreprises à identifier les tendances du marché pour optimiser leurs décisions sur leurs stratégies, leurs investissements et leurs produits. »

Fonctionnement de PricefxPlasma

Pricefx collecte, anonymise et agrège les données de ses clients pour obtenir des indicateurs standardisés. Ces indicateurs sont ensuite chargés sur la plateforme PricefxPlasma, qui pousse l'agrégation et le tri de ces indicateurs encore plus loin pour créer des mesures de référence à l'échelle du secteur. Les données des clients sont anonymisées par Pricefx par une méthode en double aveugle, garantissant l'impossibilité d'identifier quelles données proviennent de quel client.

Les mesures de référence du secteur sont compilées à partir des indicateurs agrégés de plusieurs entités anonymisées. Les mesures obtenues sont distribuées à l'environnement des clients de Pricefx. Les clients peuvent ainsi consulter ces mesures dans des tableaux de bord standard de Pricefx ou les intégrer à leurs propres tableaux de bord, ce qui leur permet de les comparer directement avec leurs données. Ces dernières sont filtrées par secteur d'activité et par région pour obtenir un ensemble de données adéquat.

Pricefx s'est associé à Bain & Company, un cabinet de conseil en management international, pour développer les fonctionnalités de pricing et les systèmes informatiques pour les supporter.

« La plateforme de PricefxPlasma est née de l'association du logiciel de premier plan de Pricefx avec les meilleures pratiques des centres d'excellence en pricing et benchmarking de Bain. Elle fournit une perspective unique encore jamais proposée pour le pricing, qui compare vos processus et votre performance de tarification à ceux des autres acteurs de votre secteur », explique Ron Kermisch, partenaire de Bain & Company. « Ensemble, nous avons découvert un moyen d'agréger d'énormes volumes de précieuses données et de les synthétiser en KPI pertinents pour le marché des entreprises B2B, permettant de débloquer des opportunités et de créer un avantage concurrentiel grâce aux données. »

Pricefx et Bain & Company avaient déjà collaboré pour lancer des accélérateurs tarifaires et le navigateur de tarification de Bain alimenté par Pricefx. Pricefx fait partie du Bain Alliance Ecosystem, un réseau de partenariats de premier plan avec des fournisseurs d'outils, de technologies et de services complémentaires qui accélèrent la fourniture de résultats de pointe aux clients.

Disponibilité

PricefxPlasma est disponible dès à présent et gratuit pour les clients Pricefx. Pour de plus amples informations, consultez www.pricefx.com/pricefxplasma. La plateforme pourra également être utilisée par les clients de Bain, et des informations plus détaillées sont disponibles à l'adresse www.bain.com/pricefxplasma.

À propos de Bain & Company

Bain & Company est le cabinet de conseil international qui accompagne les dirigeants ambitieux pour transformer leurs entreprises en pionnières du monde de demain. Forts de 59 bureaux dans 37 pays, nous faisons équipe avec nos clients autour d'une ambition commune : atteindre des résultats exceptionnels qui leur permettent de dépasser la concurrence et de redéfinir leur secteur. En appui de nos expertises intégrées et personnalisées, nous proposons aux entreprises l'accès à un écosystème dynamique qui rassemble les acteurs du digital et de la technologie les plus innovants. Grâce à cette approche, les résultats obtenus par nos clients sont supérieurs, plus rapides et plus durables. À travers notre engagement d'investir plus d'un milliard de dollars sur 10 ans dans des activités caritatives, nous mobilisons nos talents, nos ressources et nos expertises pour venir en aide à des associations et à des organismes à but non lucratif afin de répondre aux défis urgents d'aujourd'hui en matière d'éducation, d'équité raciale et de justice sociale ainsi que de développement économique et environnemental. Depuis la création de Bain & Company en 1973, nous mesurons notre succès à l'aune de celui des entreprises qui nous font confiance : nous sommes fiers de bénéficier du taux de recommandation le plus élevé de notre secteur du conseil.

Pour en savoir plus, visitez www.bain.com et suivez-nous sur Twitter @BainAlerts.

À propos de Pricefx

Fondé en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de pricing SaaS, proposant une gamme complète de solutions rapides à mettre en œuvre, offrant une configuration et une personnalisation souples, ainsi qu'un apprentissage et une utilisation conviviale. Pricefx propose une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture cloud native offrant aux clients des avantages inégalés en termes de retour sur investissement et de coût total de possession. Notre solution innovante répond aux attentes des entreprises B2B et B2C de toutes tailles, dans tous les secteurs et pour toutes les régions du monde. Le modèle Pricefx est intégralement pensé autour de la satisfaction et de la fidélité client. La solution « Passion for Pricing » de Pricefx est aujourd'hui utilisée par des clients basés dans plus de 37 pays. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pricefx.com.

