印度和白俄羅斯的鉀肥價格協議未反映市場狀況

薩斯喀徹溫省薩斯卡通--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的全方位服務型作物投入和服務提供者、首屈一指的鉀肥生產商Nutrien Ltd.（TSX和NYSE：NTR）今天宣佈，該公司完全贊同 Canpotex的觀點，即印度鉀肥有限公司(IPL)和白俄羅斯鉀肥公司(BPC)宣佈的新價格遠低於主要離岸市場鉀肥的市場價格水準。

Nutrien Potash執行副總裁兼執行長Ken Seitz表示：「據我們瞭解，與印度的鉀肥協議是在最高政府層級達成的，商業涉入有限。這一合約價格絕不能反映當前主要離岸鉀肥市場的市場定價。與其他肥料一樣，離岸鉀肥市場也受到全球農作物基本面因素的強勁支撐。Nutrien完全支持Canpotex的立場，即2021年在印度的潛在銷售不會遵循這一價格水準。」

Nutrien今天還證實，除了向Canpotex進行離岸銷售外，該公司目前全力向北美洲銷售鉀肥，一直要持續到2021年4月。值得注意的是，持續到4月份的這些離岸銷售不包括對印度或中國的任何出口。

關於Nutrien

Nutrien是全球首屈一指的作物投入和服務提供者，在幫助種植者以永續的方式增加糧食產量方面扮演重要角色。我們在全球生產和分銷2500萬噸鉀肥、氮肥和磷酸鹽產品。憑藉這種能力和我們一流的農產品零售網路，我們能夠充份供應客戶所需。我們以長遠的眼光經營業務，並致力於在處理我們的經濟、環境和社會優先事項時與利害關係者合作。我們綜合投資組合的規模和多樣性提供了穩定的獲利基礎、多種成長管道和股東獲得資本回報的機會。

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