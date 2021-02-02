印度和白俄罗斯的钾肥价格协议没有反映市场状况

萨斯喀彻温省萨斯卡通--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的全服务型作物投入和服务提供商、首屈一指的钾肥生产商Nutrien Ltd.（TSX和NYSE：NTR）今天宣布，该公司完全赞同 Canpotex的观点，即印度钾肥有限公司(IPL)和白俄罗斯钾肥公司(BPC)宣布的新价格远低于主要离岸市场钾肥的市场价格水平。

Nutrien Potash执行副总裁兼首席执行官Ken Seitz表示：“ 据我们了解，与印度的钾肥协议是在最高政府层面达成的，商业参与有限。这一合同价格绝不能反映当前主要离岸钾肥市场的市场定价。与其他肥料一样，离岸钾肥市场也受到全球农作物基本面因素的强劲支撑。Nutrien完全支持Canpotex的立场，即2021年在印度的潜在销售不会遵循这一价格水平。”

Nutrien今天还证实，除了向Canpotex进行离岸销售外，该公司目前还在全力向北美洲销售钾肥，一直要持续到2021年4月。值得注意的是，持续到4月份的这些离岸销售不包括对印度或中国的任何出口。

关于Nutrien

Nutrien是全球首屈一指的作物投入和服务提供商，在帮助种植者以可持续的方式增加粮食产量方面发挥了重要作用。我们在全球范围内生产和分销2500万吨钾肥、氮肥和磷酸盐产品。凭借这种能力和我们领先的农产品零售网络，我们能够很好地满足客户的需求。我们以长远的眼光开展业务，并致力于在处理我们的经济、环境和社会优先事项时与我们的利益相关者合作。我们综合投资组合的规模和多样性提供了稳定的盈利基础、多种增长渠道和向股东回报资本的机会。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。