Incyte kondigt positief CHMP-advies aan voor pemigatinib voor de behandeling van volwassenen met eerder behandeld, inoperabel lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) fusie of herschikking

Incyte (Nasdaq: INCY) heeft vandaag aangekondigd dat het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het European Medicines Agency’s (EMA) een positief advies heeft uitgebracht waarin de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib wordt aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met inoperabel lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) -fusie of -herrangschikking die recidiverend of refractair is, na ten minste één systemische therapielijn.

“Het positieve CHMP-advies is een cruciale mijlpaal voor patiënten met cholangiocarcinoom, die vaak zeer beperkte behandelingsopties hebben vanwege de moeilijkheid om patiënten tijdens de vroege ziektestadia te identificeren”, aldus Peter Langmuir, MD, Group Vice President, Oncology Targeted Therapeutics, Incyte. “Na de recente goedkeuring van pemigatinib (Pemazyre®) door de FDA, zijn we verheugd dichter bij het aanbieden van de eerste gerichte therapie in Europa die deze patiënten ten goede komt.”

