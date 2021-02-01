AM Best將和泰產物保險股份有限公司的信用評等展望調整為正面

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--AM Best（貝氏）已將和泰產物保險股份有限公司（Hotai Insurance Co., Ltd.，簡稱「和泰產險」）（臺灣）的信用評等展望從穩定調整為正面，並確認其「A-級」（優秀）財務實力評等(FSR)和「a-級」長期發行人信用評等(ICR)。

上述信用評等反映了和泰產險的資產負債表實力（AM Best將其歸為「非常強勁」），一般的經營表現、中立的業務組合以及適當的企業風險管理。此外，該評等亦反映了其最終母公司和泰汽車股份有限公司（簡稱「和泰汽車」）對該公司的支持。

將展望調整為正面的舉動反映了和泰產險過去幾年整體經營表現的改善。自2017年初被和泰汽車收購以來，和泰產險成功實現了業務轉型，公司的費用率和整體綜合賠付率明顯改善，並從2018年開始獲得承保利潤。貝氏預期和泰產險的經營業績將持續向業界平均水準看齊並創造正面的經營業績。

按照貝氏的資本適足率(BCAR)計算，和泰產險的風險調整後資本實力目前仍處於最強勁水平，雖然過去幾年公司的承保槓桿顯著提升且資產風險也有所增加。公司投資資產保持合理的流動性，而且安排了全面的再保險方案來保護其資本和盈餘。公司自股權變更以來從未宣派股息，並計畫完全保留利潤以支持其長期可持續的業務增長。

和泰汽車連續19年蟬聯臺灣汽車銷售冠軍，並且在市場中占據較大的優勢。受益於其與豐田汽車公司(Toyota Motor Corporation)長期的合作關係，和泰汽車成為豐田汽車在臺灣的唯一代理商。和泰汽車對和泰產險提供強勁的支持，包括其廣泛的汽車經銷商網路，優質汽車保險業務和提供長期經營和資金支持的承諾書。貝氏預期在中短期內，和泰汽車的基本面依然十分穩健，而且將繼續為和泰產險提供強勁的支持。

如果和泰產險按照其業務規劃繼續表現出正面的經營績效，同時保持風險調整資本在支持的水平，則可能會對評等帶來正面影響。如果公司的經營績效出現重大不利偏差，則可能會對評等帶來負面影響。如果快於預期的保費成長或高於預期的風險狀況導致公司風險調整後資本急劇下滑，則可能會對評等帶來負面影響。如果和泰汽車的信用狀況急劇惡化，或其提供的支持大幅降低，則也可能會對評等帶來負面影響。

評等已於公佈之前通知受評機構。除非另有說明，AM Best通知評等之後將不再對評等進行修訂。

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