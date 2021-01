AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A++ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa+” y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. (SMNYL) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de SMNYL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y apropiada administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés).

La afirmación de las calificaciones de SMNYL refleja la fuerte integración con su compañía matriz, New York Life Insurance Company (New York Life), la cual cuenta con una FSR de A++ y una ICR de Largo Plazo de “aaa”, una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, un robusto ERM, un sólido desempeño operativo y una posición competitiva importante en el segmento de vida en México. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra la desafiante estrategia de expansión de la compañía en un mercado muy competido durante un panorama económico ralentizado, con presiones en las tasas de interés y del entorno pandémico, que ha creado un cambio en la demanda de cierto tipo de productos.

SMNYL es la filial mexicana de New York Life, producto de la adquisición de Seguros Monterrey en el año 2000. SMNYL, establecida en México en 1940, suscribe principalmente productos de seguros de vida a través de una sólida red de agentes. A septiembre de 2020, SMNYL fue la sexta compañía aseguradora más grande en México, con una participación de mercado del 5.4%. El portafolio de productos de la compañía está compuesto por vida individual (65.1%), gastos médicos individuales (21.5%), gastos médicos grupo (9.2%), y vida grupo (4.2%).

SMNYL se beneficia del fuerte reconocimiento de la marca de su compañía matriz. Adicionalmente, la integración con el grupo es clave para los niveles de calificación, ya que New York Life supervisa activamente la estrategia y operaciones de SMNYL, fortaleciendo su gobierno corporativo y la innovación en sus productos. Dentro de la estructura internacional de New York Life, la operación en México se destaca por ser la más relevante, en términos de su buena rentabilidad y presencia en el mercado, lo cual hace muy probable que las operaciones y estrategia de la subsidiaria reciban soporte del grupo en caso de requerirlo.

Durante 2019, la compañía continuó creciendo de manera rentable, aunque por debajo del promedio del mercado mexicano de seguros de vida, debido a que la estrategia de la compañía ha sido enfocada a resultados y eficiencia en costos, permitiendo una expansión saludable de su base de capital. AM Best espera que SMNYL mantenga la tendencia de resultados positivos, a medida que la compañía ajusta sus esfuerzos comerciales en conjunto con las oportunidades emergentes en el segmento de vida individual derivadas de los impuestos sobre la renta a productos de inversión tradicionales, además de la revisión de precios y los ajustes a reservas que SMNYL ha implementado con el fin de enfrentar los continuos desafíos presentados por la pandemia. Debido a las prácticas robustas de ERM y gobierno corporativo de la compañía, AM Best cree que SMNYL cuenta con suficientes herramientas técnicas y experiencia en el mercado para lograr un balance adecuado entre crecimiento y rentabilidad, como lo han demostrado los ajustes en su política de inversión que respaldan la administración de activos y pasivos y reducen su exposición al riesgo crediticio.

La capitalización ajustada por riesgos se encuentra categorizada como la más fuerte, respaldada por el fuerte ingreso neto reportado por la compañía, a pesar del pago de dividendos en 2019 y 2020 que no afectaron materialmente la opinión por parte de AM Best sobre su capital ajustado por riesgos. En los años subsecuentes, AM Best espera que las capacidades administrativas de SMNYL beneficien a la base de capital a través de una prudente política de dividendos y un fuerte resultado neto. Debido a la naturaleza del negocio de vida y sus componentes de inversión, SMNYL es susceptible a cambios en las tasas de interés, las cuales podrían sufrir recortes adicionales durante 2021. Sin embargo, los ajustes a la política de inversión están enfocados en mantener un calce de activos y pasivos dentro de los lineamientos del grupo.

AM Best considera que Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. está bien posicionada en los niveles actuales de calificación y no espera acciones positivas en las calificaciones en el corto plazo. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si salidas de capital materiales o un debilitamiento del desempeño operativo en el mediano plazo, debido a incrementos substanciales en los beneficios pagados o en gastos operativos y de adquisición a consecuencia de la estrategia de expansión del negocio, afectan la capitalización ajustada por riesgos de la compañía. Asimismo, se podrían tomar acciones negativas de calificación si bajo la perspectiva de AM Best la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana ante el grupo disminuye o si hubiera acciones negativas de calificación sobre New York Life.

