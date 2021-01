REPLY: Spike Reply e Storm Reply ottengono lo status AWS Security Competency

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply ha annunciato oggi che le società del gruppo Storm Reply e Spike Reply hanno ottenuto lo status Amazon Web Services (AWS) Security Competency. Lo status riconosce alle società una profonda competenza nell’aiutare i clienti a raggiungere I propri obiettivi di sicurezza cloud.

Il riconoscimento dello status AWS Security Competency identifica Spike Reply e Storm Reply tra i membri dell’AWS Partner Network (APN) che offrono servizi di consulenza specializzata e soluzioni integrate per aiutare le aziende ad adottare, sviluppare e implementare progetti di sicurezza complessi su AWS. Per ottenere questo riconoscimento, i Partner APN devono dimostrare una profonda esperienza in AWS e offrire soluzioni perfettamente integrate su AWS.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, osserva “Siamo orgogliosi di essere annoverati tra i primi partner APN che hanno raggiunto lo status AWS Security Competency. Questo riconoscimento dimostra la capacità dei nostri team nel supportare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sicurezza grazie alla combinazione delle nostre competenze con l’ampia gamma dei potenti tool per la sicurezza offerti da AWS”.

Rispettivamente, Spike Reply e Storm Reply dispongono di una profonda esperienza nel supportare le aziende di tutto il mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni cloud-based e di soluzioni integrate per la sicurezza aziendale.

AWS offre soluzioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose sia per start-up che per grandi imprese. Per supportare l'integrazione e l'implementazione di queste soluzioni nel migliore dei modi, AWS ha istituito l’AWS Competency Program con l’obiettivo aiutare i clienti a identificare i Partner APN di consulenza e tecnologici dotati di una considerevole esperienza e competenza nel settore.

In qualità di APN Premier Consulting Partner, Reply aiuta i clienti che desiderano migliorare la propria sicurezza attraverso soluzioni e servizi basati sul cloud che consentono di sviluppare programmi di gestione del rischio informatico efficaci.

Spike Reply

Spike Reply è specializzata nei servizi di Cyber Security, protezione dei dati personali e di Managed Security Services personalizzati. Spike Reply affianca i suoi clienti dallo sviluppo di programmi di gestione del rischio, allineati con gli obiettivi strategici azinedali, alla pianificazione, progettazione e implementazione di tutti i corrispondenti tecnologici, legali, organizzativi, di sottoscrizione e contromisure di limitazione del rischio. Con un'ampia rete di partnership seleziona le soluzioni di sicurezza più appropriate e consente alle organizzazioni di migliorare la propria capacità di risposta informatica attraverso tecniche avanzate di simulazione delle minacce. www.reply.com

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni e servizi cloud-based innovativi. Grazie alla consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta grandi società in Europa e in tutto il mondo nell'implementazione di sistemi e applicazioni cloud-based. Storm Reply è partner di consulenza AWS di livello Premier. www.storm.reply.com