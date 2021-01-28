Velodyne Lidar與Emesent簽署多年期銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.(Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布簽署了一項多年期銷售協議，將向無人機自動探測、雷射雷達測繪和資料分析領域的全球領導者Emesent提供Puck LITE™感測器。Emesent將使用Velodyne的雷射雷達感測器來增強其屢獲殊榮的Hovermap行動掃描系統，以用於危險和GPS受限的環境中的地圖測繪。

Hovermap可以手持或安裝到無人機上，它使用Puck LITE雷射雷達作為其主要的感知和地圖測繪感測器。無論地面或地下，還是室內或室外，Hovermap均具有同樣的能力，它結合了先進的防撞技術和自動飛行技術，可在具有挑戰性且無法接近的區域進行地圖繪製。Hovermap憑藉3D點雲提供著色功能，可為視覺化和分析提供更多背景。

Hovermap可為採礦、施工/基礎建設、林業、國防、石油天然氣以及電影業提供高品質的資料擷取能力。Hovermap的客戶、澳洲無人機攝影技術領導者XM2的Daniel Thomas表示：「在電影業實景擷取VFX資料時，速度是關鍵。我們現在使用Hovermap來覆蓋過去缺乏有效的雷射雷達擷取方法的區域，包括建築物上方和複雜布景周圍的區域，而所需時間僅是地面雷射雷達拍攝時間的幾分之一。現在，我們可以在兩次拍攝之間進行操作，通常需要花費一個小時的區域只需五分鐘即可完成拍攝。」

Emesent執行長Stefan Hrabar博士表示：「Velodyne Puck LITE雷射雷達由於體積小，重量輕，性能高，對於行動地圖測繪系統而言是一款非常理想的感測器。這款感測器幫助我們創造了顛覆性的技術，可以在具有挑戰性的環境中即時取得重要資料，且不會危及機器或操作人員的安全。」

Hrabar博士將在Velodyne Lidar LIVE!網路研討會期間，討論如何在具有挑戰性且無法接近的環境中解決自主探測問題，此次研討會將於太平洋標準時間(PST) 2021年1月28日下午1:00舉行。如需免費參加，請按此處：Emesent網路研討會註冊。

Velodyne Lidar執行長Anand Gopalan表示：「Emesent對Velodyne雷射雷達感測器的創造性使用實現了快速的自動行動掃描，能夠安全地為各種應用提供操作見解。Hovermap完美展現Puck LITE的360度擷取能力如何協助企業產生高品質、準確、含地理參考的點雲資料。」

Velodyne Puck LITE感測器提供的高解析度影像可用於室內外環境的測量和分析。Puck LITE專為需要輕盈、小巧的感測器的應用而設計，可為行動和無人機應用提供出色的解析度和性能。它提供全面的360度環境視圖，可產生即時3D資料。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq:VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作、競爭等的陳述。本新聞稿中使用的 「估計」、「預計」、「期望」、「預期」、「預測」、「計畫」、「打算」、「認為」、「尋求」、「可能」、「將要」、「應該」、「將來」、「提議」等詞彙，以及這些詞彙的變體或類似表達形式（或此類詞彙或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的業績、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相徑庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與Velodyne客戶的產品商品化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；COVID-19疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；與Velodyne對其產品市場規模的估計有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；Velodyne識別和整合收購的能力；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的總體經濟和市場狀況。除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或將來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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