Velodyne Lidar与Emesent签署多年期销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.(Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布签署了一项多年期销售协议，将向无人机自动探测、激光雷达测绘和数据分析领域的全球领导者Emesent提供Puck LITE™传感器。Emesent将使用Velodyne的激光雷达传感器来增强其屡获殊荣的Hovermap移动扫描系统，以用于危险和GPS受限的环境中的地图测绘。

Hovermap可以手持或安装到无人机上，它使用Puck LITE激光雷达作为其主要的感知和地图测绘传感器。无论地面或地下，还是室内或室外，Hovermap均具有同样的能力，它结合了先进的防撞技术和自动飞行技术，可在具有挑战性且无法接近的区域进行地图绘制。Hovermap凭借3D点云提供着色功能，可为可视化和分析提供更多背景。

Hovermap可为采矿、施工/基础设施、林业、国防、石油天然气以及电影行业提供高质量的数据捕获能力。Hovermap的客户、澳大利亚无人机摄影技术领导者XM2的Daniel Thomas表示：“在电影行业实景捕获VFX数据时，速度是关键。我们现在使用Hovermap来覆盖过去缺乏有效的激光雷达捕获方法的区域，包括建筑物上方和复杂布景周围的区域，而所需时间仅是地面激光雷达拍摄时间的几分之一。现在，我们可以在两次拍摄之间进行操作，通常需要花费一个小时的区域只需五分钟即可完成拍摄。”

Emesent首席执行官Stefan Hrabar博士表示：“Velodyne Puck LITE激光雷达由于体积小，重量轻，性能高，对于移动地图测绘系统而言是一款非常理想的传感器。这款传感器帮助我们创造了颠覆性的技术，可以在具有挑战性的环境中实时获取重要数据，且不会危及机器或操作人员的安全。”

Hrabar博士将在Velodyne Lidar LIVE!网络研讨会期间，讨论如何在具有挑战性且无法接近的环境中解决自主探测问题，此次研讨会将于太平洋标准时间(PST) 2021年1月28日下午1:00举行。如需免费参加，请点击此处：Emesent网络研讨会注册。

Velodyne Lidar首席执行官Anand Gopalan表示：“Emesent对Velodyne激光雷达传感器的创造性使用实现了快速的自动移动扫描，能够安全地为各种应用提供操作见解。Hovermap完美展现Puck LITE的360度捕获能力如何助力企业生成高质量、准确、带地理参考的点云数据。”

Velodyne Puck LITE传感器提供的高分辨率图像可用于室内外环境的测量和分析。Puck LITE专为需要轻盈、小巧的传感器的应用而设计，可为移动和无人机应用提供出色的分辨率和性能。它提供全面的360度环境视图，可生成实时3D数据。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq:VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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