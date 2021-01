Velodyne Lidar signe un accord de vente pluriannuel avec Emesent

Emesent’s Hovermap, equipped with a Velodyne Puck LITE™ sensor, provides high-quality data capture for the mining, construction/infrastructure, forestry, defense, oil and gas, and film industries. (Photo: Emesent)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de vente pluriannuel pour fournir des capteurs Puck LITE™ à Emesent, un leader mondial de l’autonomie des drones, de la cartographie lidar, et de l’analyse des données. Emesent utilise les capteurs lidar de Velodyne afin d’alimenter son système de balayage mobile primé, Hovermap, destiné à la cartographie des environnements dangereux et privés d’accès GPS.

Dans sa version portable, ou monté sur un drone, Hovermap utilise le lidar Puck LITE comme son capteur de perception principal et de cartographie. Tout aussi performant en surface que sous terre, en intérieur comme à l’extérieur, Hovermap combine des technologies avancées d’évitement des collisions et de vol autonome, permettant de cartographier les zones difficiles et inaccessibles. Hovermap dispose d’une fonctionnalité de colorisation pour ses nuages de points 3D, qui apporte un contexte supplémentaire propice à la visualisation et l’analyse.

Hovermap fournit une capture des données de haute qualité pour l’industrie minière, de la construction/infrastructure, forestière, de la défense, du pétrole et du gaz, et cinématographique. Client d’Hovermap, Daniel Thomas de XM2, un chef de file de la cinématographie par drone en Australie, a déclaré : « Lorsque l’on travaille sur un plateau en direct pour saisir des données VFX dans l’industrie du film, la vitesse est un élément clé. Nous utilisons désormais Hovermap pour couvrir des zones qui ne disposaient jusque là d’aucune méthode de capture au lidar, efficace, notamment pour le survol de bâtiments et autour d’éléments fixes complexes, dans un délai très inférieur à celui d’un lidar terrestre. Nous pouvons désormais opérer entre les prises, en capturant en cinq minutes des zones qui auraient normalement demandé une heure. »

« Le lidar Puck LITE de Velodyne est un capteur extraordinaire pour les systèmes de cartographie mobiles, grâce à sa taille compacte, sa légèreté et ses performances élevées », a déclaré le Dr Stefan Hrabar, PDG d’Emesent. « Le capteur nous a aidés à créer une technologie révolutionnaire pouvant obtenir des données vitales dans des environnements difficiles, en temps réel, et sans risquer la sécurité de la machine ou de l’opérateur. »

Le Dr Hrabar expliquera comment traiter l’exploration autonome dans des environnements inaccessibles et difficiles, lors d’un webinaire Velodyne Lidar LIVE! le 28 janvier 2021 à 13 h heure du Pacifique (PST). Pour une participation gratuite, cliquez ici : Inscription au webinaire d’Emesent.

« L’utilisation inventive par Emesent des capteurs lidar de Velodyne permet un balayage autonome et mobile, rapide, qui fournit des informations opérationnelles en toute sécurité, dans tout un éventail d’applications », a commenté Anand Gopalan, PDG de Velodyne Lidar. « Hovermap offre une excellente démonstration de la façon dont la capacité de capture à 360 degrés, de Puck LITE permet aux entreprises de produire des données de nuage de points, de haute qualité, précises et géoréférencées. »

Les capteurs Puck LITE de Velodyne fournissent une image à haute résolution permettant de mesurer et d’analyser les environnements intérieurs et extérieurs. Conçu pour les applications nécessitant un capteur léger et compact, Puck LITE offre une résolution et des performances exceptionnelles pour les applications mobiles et UAV/drones. Il fournit une vue environnementale complète à 360 degrés pour livrer des données 3D en temps réel.

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse, de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

