Allurion Technologies lance une suite logicielle de soins de santé qui va transformer l’expérience des consommateurs et des prestataires

The launch of the Allurion Virtual Care Suite and the Allurion Assurance Plus Warranty improve the provider and patient experience with the Allurion Program

NATICK, Massachusetts (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Allurion® Technologies, une société de premier plan, pionnière du développement d’expériences de perte de poids innovantes, évolutives et fiables, a annoncé aujourd’hui une avancée majeure qui améliore son programme de perte de poids AllurionTM grâce au lancement de sa nouvelle offre numérique de santé comprenant la montre intelligente Allurion TM Health Tracker, le pèse-personne connecté Allurion® Connected Scale, l’application mobile Allurion® et le tableau de bord Allurion TM Clinic Dashboard, les premiers d’une série de nouveaux services composant la suite de soins virtuels Allurion TM Virtual Care.

Le pèse-personne connecté Allurion et la montre intelligente Health Tracker mesurent tous les aspects de l’état corporel, notamment le poids, la graisse corporelle, la masse musculaire, ainsi que les données relatives à l’activité comme le nombre de pas, l’exercice physique et le sommeil. Ces mesures sont automatiquement synchronisées avec l’application mobile Allurion, qui organise et analyse les données, fournit des informations en temps réel à l’utilisateur et permet leur partage avec le prestataire et l’équipe de soins de santé.

Le tableau de bord Allurion Clinic Dashboard aide les prestataires à comprendre les résultats agrégés du patient et leur donne accès à des informations en temps réel pour leur permettre de personnaliser les soins, ce qui, finalement, conduit à l’amélioration des résultats. Véritable solution clé en main, le tableau de bord Allurion Clinic Dashboard permet aux prestataires de suivre toute une série d’indicateurs cliniques tels que la perte de poids et la persévérance du patient au fil du temps, et de comparer leurs performances avec d’autres données cliniques à travers le monde.

Au cours de l’année 2021, des fonctionnalités supplémentaires viendront compléter la suite Allurion Virtual Care. Elles simplifieront le suivi, la communication et la fourniture des soins par les prestataires grâce à divers instruments tels que la télémédecine et les conseils de perte de poids basés sur l’IA. Cette série d’instruments, disponibles pour tous les prestataires qui proposent le programme Allurion, offre un soutien permanent et sans faille et améliore remarquablement la satisfaction des patients.

«La suite Allurion Virtual Care est conçue pour fonctionner en parallèle avec le ballon gastrique Elipse® et notre programme de changement nutritionnel et comportemental. Elle permet aux utilisateurs d’obtenir des résultats qui changent leur vie et à nos prestataires de disposer de données et d’informations en temps réel, explique le Dr Shantanu Gaur, cofondateur et directeur général d’Allurion. Notre offre numérique de santé crée pour les utilisateurs et nos prestataires un écosystème qui non seulement améliorera les résultats à court terme, mais facilitera également la gestion du poids tout au long de la vie.»

À titre de preuve supplémentaire de son engament en faveur de la satisfaction des utilisateurs et de l’obtention de résultats optimaux, la Société annonce également aujourd’hui l’introduction du programme de garantie Allurion Assurance Plus. Les patients du monde entier utilisant Allurion seront désormais automatiquement et gratuitement inscrits au nouveau programme de garantie d’Allurion. Le programme Allurion Assurance Plus apporte aux patients la tranquillité d’esprit en prévoyant que tout événement rare et éligible lié au ballon Elipse® sera couvert par une aide financière directe.

«Allurion s’engage à fournir aux patients la meilleure expérience que puisse offrir le secteur, et leur sécurité est la première de nos priorités, a déclaré le Dr Ram Chuttani, M.D., responsable de la direction médicale d’Allurion. Nous sommes très heureux de lancer le programme de garantie Allurion Assurance Plus afin d’offrir à nos patients un confort et une confiance accrus tout au long de leur programme de perte de poids.»

À propos d’Allurion Technologies

