Velodyne Lidar assina contrato de vendas plurianual com a Emesent

Emesent’s Hovermap, equipped with a Velodyne Puck LITE™ sensor, provides high-quality data capture for the mining, construction/infrastructure, forestry, defense, oil and gas, and film industries. (Photo: Emesent)

Emesent’s Hovermap, equipped with a Velodyne Puck LITE™ sensor, has a colorization feature for its 3D point clouds that brings additional context for visualization and analysis. (Photo: Emesent)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um contrato de vendas plurianual para fornecer sensores Puck LITE™ à Emesent, líder mundial em autonomia de drones, mapeamento lidar e análise de dados. A Emesent está utilizando sensores lidar da Velodyne com o objetivo de fortalecer o Hovermap, seu premiado sistema de varredura móvel, para mapear ambientes perigosos e não servidos por GPS.

O Hovermap, que pode ser operado à mão ou instalado em um drone, utiliza o sensor lidar Puck LITE como seu principal sensor de percepção e mapeamento. Com igual capacidade acima ou abaixo do solo, em áreas internas ou externas, o Hovermap combina tecnologias avançadas de prevenção de colisão e voo autônomo para mapear áreas difíceis e inacessíveis. O Hovermap possui um recurso de colorização para suas nuvens de pontos 3D que oferece contexto adicional para visualização e análise.

O Hovermap proporciona captura de dados de alta qualidade para os setores de mineração, construção e infraestrutura, silvicultura, defesa, petróleo e gás, e cinema. Daniel Thomas da XM2, cliente do Hovermap e líder em cinematografia por drones na Austrália, comentou: “Ao operar em um set ao vivo para capturar dados de efeitos visuais (VFX) na indústria cinematográfica, a velocidade é um elemento fundamental. Utilizamos agora o Hovermap para cobrir áreas que tradicionalmente não contavam com um método de captura lidar eficaz, inclusive acima de edifícios e ao redor de peças de set complexos. E tudo é feito em uma fração do tempo exigido por equipamentos lidar terrestres. Podemos agora operar entre tomadas e capturar em cinco minutos ideias que normalmente exigiriam horas de trabalho”.

“O Puck LITE da Velodyne é um sensor extraordinário para sistemas de mapeamento móvel graças a seu tamanho compacto, baixo peso e alto desempenho”, afirmou o Dr. Stefan Hrabar, diretor executivo da Emesent. “O sensor nos ajudou a criar tecnologias transformadoras que podem obter dados vitais em ambientes desafiadores, tudo em tempo real e sem arriscar a segurança da máquina ou do operador”.

O Dr. Hrabar debaterá como abordar a exploração autônoma em ambientes desafiadores durante um webinar Velodyne Lidar LIVE! em 28 de janeiro de 2021 às 13h00 PST (horário padrão do Pacífico). Para participar gratuitamente, clique aqui: inscrição no webinar da Emesent.

“O uso criativo de sensores lidar da Velodyne realizado pela Emesent está possibilitando varredura móvel autônoma que oferece informações operacionais de forma segura nas mais diversas aplicações”, explicou Anand Gopalan, diretor executivo da Velodyne Lidar. “O Hovermap é uma excelente demonstração de como a capacidade de captura em 360 graus do Puck LITE possibilita que empresas produzam dados de nuvens de pontos de alta qualidade, precisos e georreferenciados”.

Os sensores Puck LITE da Velodyne oferecem imagens de alta resolução para medir e analisar ambientes internos e externos. Projetado para aplicações que exigem um sensor com baixo peso e tamanho compacto, o Puck LITE oferece excelente resolução e desempenho para aplicações móveis e de veículos aéreos não tripulados (VANT)/drones. Ele proporciona visão ambiental completa de 360 ​​graus, para fornecer dados tridimensionais em tempo real.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

