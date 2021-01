AchilleS Vaccines completa lo sviluppo industriale di un promettente trattamento anti SARS-CoV-2

KALKARA, Malta e SIENA, Italia--(BUSINESS WIRE)--Oggi, AchilleS Vaccines, una società biotech con sede a Siena, ha annunciato di aver completato con successo lo sviluppo industriale di un nuovo anticorpo monoclonale (mAb) per trattare il COVID-19. Il trattamento, brevettato dal MAD Lab del Prof. Rino Rappuoli e sviluppato da AchilleS, potrebbe migliorare notevolmente l'accesso al trattamento per il COVID-19 e possiede diversi vantaggi rispetto ai tradizionali mAbs: è somministrabile per via intramuscolare, evitando i rischi di ospedalizzazione. Inoltre, questo nuovo anticorpo monoclonale (mAb) è molto potente e il trattamento a basso dosaggio offre notevoli vantaggi sanitari ed economici.

Il progetto sugli anticorpi ‘mAbCo19’ di AchilleS verrà ora sottoposto a ulteriori test in ambito clinico, in vista di un’ autorizzazione d’emergenza all'immissione sul mercato quest'estate. AchilleS sta sviluppando questo nuovo prodotto terapeutico in collaborazione con Toscana Life Sciences (TLS) e diversi collaboratori, come ExcelGene, Menarini Biotech e IBI Lorenzini.

"Per una piccola azienda come la nostra, questo evento è davvero qualcosa di cui essere orgogliosi", afferma Riccardo Baccheschi, CEO di AchilleS. “Continuando a svolgere il nostro ruolo di contributore a questo componente potenzialmente rivoluzionario per il mercato, sosterremo ulteriormente e coordineremo materialmente i processi clinici e normativi sponsorizzati da TLS, si spera fino ad ottenere la licenza di mercato. Ci auguriamo di poter contribuire attivamente all'eliminazione di questa pandemia in Europa e nel mondo e al ritorno a una vita normale per tutti noi, i nostri collaboratori e i nostri cari".

Rino Rappuoli, Direttore di MAD Lab TLS e inventore dell'mAb ha spiegato: “Siamo molto felici di vedere che il nostro anticorpo monoclonale continua ad avere molto successo non solo contro il virus wild-type ma anche contro le varianti emergenti”.

Nel giugno 2020, AchilleS ha ricevuto un importante finanziamento da parte del EU Malaria Fund (EUMF) per lo sviluppo di vaccini anti-malaria, e per altre malattie infettive, oltre al progetto ‘mAbCo19’. L'EUMF è una collaborazione pubblica-privata che offre un nuovo strumento di finanziamento rivolto ad affrontare i fallimenti del mercato nell'ambito delle malattie infettive di grande importanza per la salute pubblica a livello globale.

“Lo sviluppo di questo trattamento anti COVID-19 giunge in un momento importante e a grande richiesta”, dichiara Holm Keller, Presidente esecutivo di kENUP Foundation. “Dimostra che le aziende di piccole e medie dimensioni hanno un ruolo importante nella lotta contro il COVID-19 e la malaria. Siamo grati ad AchilleS, TLS e Menarini per il loro importante lavoro”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.achillesvaccines.com e https://www.covidx.eu/mabco19.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.