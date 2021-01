Ivanti amplia la piattaforma Neurons per gestire e proteggere i dispositivi IoT per il settore sanitario e offre esperienze sicure e intelligenti su tutti i device con l'integrazione di MobileIron Cloud

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Ivanti Inc., la piattaforma di automazione che aiuta a rendere ogni connessione IT più intelligente e sicura, ha annunciato il rilascio di Ivanti Neurons™ for Healthcare, che migliora la visibilità dei dispositivi medici IoT e consente ai team di sicurezza di rilevare e riparare in modo proattivo le vulnerabilità. Ivanti Neurons si integra anche con MobileIron Cloud, fornendo un unico pannello di controllo alle imprese per l'auto-riparazione e l'auto-protezione dei dispositivi e per l'assistenza automatica agli utenti finali. E, con un nuovo add-on di application service mapping per Ivanti Neurons for Discovery, i team IT possono tracciare e mitigare i rischi associati alle modifiche e ripristinare più rapidamente l'attività in caso di downtime imprevisti.

"Sono entusiasta che i nostri clienti possano trarre vantaggio da queste ultime innovazioni", ha affermato Nayaki Nayyar, Executive Vice President e Chief Product Officer di Ivanti. “Le organizzazioni in ambito sanitario possono usufruire di una intelligence in tempo reale su salute, sicurezza e prestazioni dei dispositivi medici IoT, inclusi i server PACS, le apparecchiature per radiografie, gli scanner CT e i dispositivi a ultrasuoni. Questo è fondamentale, poiché si è assistito a una crescita esplosiva tanto dei dispositivi medici IoT quanto delle minacce alla sicurezza informatica nell'ambito dell'ecosistema sanitario. Con Ivanti Neurons, le organizzazioni possono garantire che i loro asset - inclusi laptop, computer e dispositivi IoT - vengano rilevati, gestiti, protetti e sottoposti a manutenzione. Questo si traduce in un'esperienza fluida, sicura e personalizzata per medici, operatori sanitari e pazienti".

Ivanti Neurons for Healthcare offre una visibilità completa degli endpoint in ambito sanitario, dei dispositivi IoT e dei dati rilevando e profilando in modo intelligente i device, valutando i rischi, segnalando le minacce e riconciliando le informazioni sui dispositivi con le sorgenti dei dati. I team IT possono migliorare prestazioni, sicurezza e conformità in tutto il sistema informatico con un'esperienza così perfetta da essere praticamente invisibile a medici, infermieri o personale ospedaliero.

"Sono orgoglioso delle nostre continue innovazioni e di progredire nella nostra visione volta a fornire una copertura end-to-end completa su tutti i dispositivi nell'Everywhere Enterprise", ha aggiunto Nayyar. “Oltre a espandere la visibilità nei dispositivi IoT medicali e a migliorare la postura di sicurezza generale per le organizzazioni sanitarie, stiamo rendendo più facile per i clienti MobileIron Cloud rilevare i dispositivi che i loro dipendenti da remoto utilizzano per lavorare da qualsiasi luogo e offrire esperienze di livello consumer. Guardando al futuro, continueremo ad accelerare le nostre innovazioni nel punto di intersezione tra la gestione unificata degli endpoint, la sicurezza e la gestione dei servizi aziendali ".

I clienti di MobileIron Cloud possono ora connettersi con Ivanti Neurons per rilevare, gestire e proteggere i dispositivi nelle loro sedi e avviare facilmente azioni automatizzate come bloccare, cancellare o ripristinare un dispositivo senza cambiare console. Ivanti Neurons potenzia i team IT con i automation bot che rilevano e risolvono le vulnerabilità di sicurezza migliorandone precisione e velocità.

I clienti possono anche acquistare un nuovo add-on per Ivanti Neurons for Discovery per la mappatura automatizzata dei servizi applicativi per aiutare i team IT a identificare le cause degli incidenti e ripristinare rapidamente la disponibilità dei servizi. La mappatura dei servizi fornisce rappresentazioni visive dinamiche delle relazioni tra infrastrutture IT, dipendenze delle applicazioni, servizi aziendali e processi ITSM. Questo può aiutare i team IT a identificare facilmente le parti interessate e a comprendere i rischi potenziali quando si pianificano le modifiche alle infrastrutture, comprese le modifiche di configurazione apparentemente minori che sono note per avere gravi conseguenze.

Sono disponibili Ivanti Neurons for Healthcare, Ivanti Neurons to MobileIron Cloud Integration e l’add-on opzionale di mappatura dei servizi delle applicazioni per Ivanti Neurons for Discovery. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina del prodotto Ivanti Neurons.

