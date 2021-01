Credence MedSystems reçoit un investissement stratégique de la part de l’une des plus grandes compagnies pharmaceutiques au monde

Credence MedSystems is launching a new standard in injectable drug delivery.

MENLO PARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--Credence MedSystems a annoncé aujourd’hui que Novartis avait réalisé un investissement stratégique dans sa Société. Cet investissement permettra de faire progresser le développement et l’extension en cours, des systèmes innovants d’administration de médicaments, de Credence, en mettant l’accent initialement sur le Système de seringue de sécurité (Safety Syringe System) Credence Companion®. Avec cet investissement dans Credence, Novartis cherche à soutenir sa communauté de patients, de soignants et de professionnels de la santé, en améliorant la sécurité et l’expérience de l’utilisateur lors de l’administration des médicaments injectables de Novartis.

Le système Credence Companion permet aux fabricants de produits pharmaceutiques de fournir à leurs utilisateurs finaux des fonctions essentielles en termes de sécurité et facilité d’utilisation. Une fois la piqûre terminée, l’utilisateur reçoit des signaux de fin de dose indiquant que la dose complète a été administrée, et l’aiguille se rétracte automatiquement dans le corps de la seringue. La facilité d’utilisation améliorée peut contribuer à une meilleure observance du traitement, tandis que la rétraction passive de l’aiguille aide à protéger les utilisateurs contre les piqûres accidentelles, tout en empêchant la réutilisation de la seringue.

La technologie Credence Companion s’intègre à la seringue avant que le médicament ne soit introduit. Afin de faciliter la mise en œuvre pour les fabricants de produits pharmaceutiques et offrir cette technologie pour diverses applications et plusieurs domaines thérapeutiques, une solution entièrement intégrée et compatible avec différents corps de seringues est un élément prérequis. L’approche intégrée en matière de sécurité, où aucun dispositif supplémentaire n’a besoin d’être assemblé après le remplissage de la seringue, apporte des gains d’efficacité opérationnelle aux fabricants de médicaments. À l’appui de cette approche plus efficace du marché, une collaboration entre Credence et SCHOTT AG vient d’être annoncée, visant l’application de la technologie Credence Companion aux systèmes de seringues préremplissables en verre et en polymère, de SCHOTT.

Jeff Tillack et John Merhige, respectivement chef de l’exploitation, et directeur commercial de Credence, ont déclaré conjointement : « Nous sommes ravis d’accueillir Novartis en tant qu’investisseur stratégique. Cet apport représente une validation importante de la technologie de Credence sur le marché et contribue à soutenir notre croissance continue. Nous sommes impatients de travailler avec Novartis pour améliorer l’expérience utilisateur et contribuer à de meilleurs résultats pour les patients. »

À propos de Credence MedSystems, Inc.

Credence MedSystems est un innovateur dans le domaine des systèmes d’administration de médicaments, dont les travaux aident à résoudre des besoins non satisfaits du marché, au service de l’industrie pharmaceutique. La philosophie de « L’innovation sans changement » (Innovation Without Change) de Credence permet aux fabricants de produits pharmaceutiques d’impressionner et de protéger leurs utilisateurs finaux, tout en préservant leurs processus déjà existants, leurs stratégies d’approvisionnement et leurs composants principaux de prédilection. La famille de systèmes de seringues Companion® intègre une technologie exclusive de rétraction de l’aiguille, une fonction empêchant la réutilisation des seringues, ainsi que d’autres fonctions essentielles en termes de sécurité et facilité d’utilisation. La Plateforme de reconstitution à double chambre (Dual Chamber Reconstitution) permet de réaliser le mélange et l’injection en une seule étape pour les médicaments nécessitant une reconstitution au moment de l’administration. Le système Credence Connect™ dote toute seringue préremplie de la connectivité numérique. Les systèmes doseurs et autres dispositifs novateurs répondent aux besoins de marchés thérapeutiques spécifiques tels que les traitements oculaires et les applications cosmétiques.

