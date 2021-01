Credence MedSystems erhält eine strategische Investition von einem der weltweit führenden Pharmaunternehmen

Novartis hat in Credence investiert und sein Interesse an der Verwendung der Credence-Technologie für injizierbare Medikamente bekräftigt. Die Investition zielt darauf ab, Credences Ausbau der Produktionskapazitäten für seine innovativen Arzneimittelabgabesysteme zu unterstützen und die kommerzielle Lieferung von Credence-Geräten an den Pharmamarkt zu ermöglichen.