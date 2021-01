Novartis ha effettuato un investimento in Credence, confermando il suo interesse nell’implementazione della tecnologia Credence per i propri farmaci iniettabili. L’investimento è finalizzato a promuovere l’aumento della capacità produttiva di Credence per i suoi innovativi sistemi di somministrazione di farmaci e a consentire la fornitura commerciale dei dispositivi Credence al settore farmaceutico.