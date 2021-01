HRDP® product diagram, in the wafer type (Graphic: Business Wire)

Exterior photograph of HRDP®, in the 12-inch wafer type (Photo: Business Wire)

Video of the RDL First method using HRDP®

Video of the RDL First method using HRDP®

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Voor de commercialisering van HRDP®, een speciale glasdrager voor de volgende generatie halfgeleider verpakking apparaten, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (President: Keiji Nishida; hierna "Mitsui Kinzoku") heeft de oprichting van een systeem voor massaproductie uitgebreid in samenwerking met GEOMATEC Co., Ltd. (President: Kentaro Matsuzaki). Mitsui Kinzoku is verheugd vandaag aan te kondigen dat de massaproductie van HRDP® is gestart voor een binnenlandse fabrikant van multi-chipmodules.

In het persbericht van januari 2018 kondigde Mitsui Kinzoku de ontwikkeling aan van HRDP®, een materiaal voor het creëren van ultrafijne circuits met behulp van een glazen drager voor het Fan Out-paneelniveau-pakket, gebaseerd op de RDL First-methode.

