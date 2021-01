A Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. iniciará a produção em massa de HRDP®, um transportador especial de vidro para dispositivos de embalagem de semicondutores de última geração

HRDP® product diagram, in the wafer type (Graphic: Business Wire)

Exterior photograph of HRDP®, in the 12-inch wafer type (Photo: Business Wire)

Video of the RDL First method using HRDP®

Video of the RDL First method using HRDP®

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Para a comercialização de HRDP®1, um suporte de vidro especial para dispositivos de embalagem de semicondutores de última geração, a Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (Presidente: Keiji Nishida; doravante, "Mitsui Kinzoku") vem expandindo o estabelecimento de um sistema para produção em massa em colaboração com a GEOMATEC Co., Ltd. (Presidente: Kentaro Matsuzaki). A Mitsui Kinzoku tem o prazer de anunciar hoje que a produção em massa do HRDP® foi iniciada para um fabricante nacional de módulos de múltiplos chips.

Em seu comunicado à imprensa de janeiro de 2018, a Mitsui Kinzoku anunciou o desenvolvimento do HRDP®, um material para a criação de circuitos ultrafinos usando um suporte de vidro para o pacote de nível de painel Fan Out, baseado no método RDL First2.

O HRDP® é um portador de vidro especial capaz de alcançar alta eficiência de produção dos pacotes Fan Out3, as tecnologias de embalagem de semicondutores de última geração, incluindo circuitos de densidade ultra-alta projetados com uma relação linha / espaço (L / S) de 2/2 μm ou menos4. Atualmente, mais de 20 clientes estão avaliando o HRDP® para comercialização.

Como primeiro estágio, a produção em massa para um fabricante doméstico de módulos de múltiplos chips começou em janeiro de 2021. Este cliente usará o HRDP® para fabricar dispositivos para o mercado 5G, que deve se expandir no futuro, incluindo módulos RF5 e outros dispositivos para uma variedade de aplicações com planos de aumentar as vendas.

Como o segundo estágio, um fabricante líder de embalagens no exterior está planejando adotar o HRDP® no ano fiscal de 2021.

Além disso, há planos para iniciar a produção em massa em outros novos clientes para uma variedade de aplicações, como HPC6 e telefones celulares para o exercício de 2022 e em diante, e espera-se que o mercado do HRDP® se expanda.

Sob seu lema de Inteligência de Materiais, a Mitsui Kinzoku realizará os desejos dos clientes de garantir qualidade estável e fornecimento suficiente, fornecer aos clientes soluções completas e se esforçar para aumentar sua participação no mercado.

Descrição dos termos

1 Abreviatura de High Resolution De-bondable Panel

2 Método Re-Distribution Layer First: os chips semicondutores são embalados após o processo de formação da camada de redistribuição

3 Pacote Fan Out: tecnologia de empacotamento sem substrato com camada de redistribuição ultrafina estendida para fora do tamanho do chip

4 L / S = 2/2 µm: a largura da linha de 2 µm e o espaço entre as linhas do circuito vizinho de 2 µm.

5 Módulo de radiofrequência: produto equipado com vários componentes ativos (chips IC) e componentes passivos (SAW, condensador, resistor e bobina) e selado

6 Computação de alto desempenho: computador com capacidade de processamento / computação de ultra alta velocidade em grande escala

Referência

"Development of HRDP® Material for Formation of Ultra-Fine Circuits with Glass Carrier for Fan Out Panel Level Package" (lançamento em 25 de janeiro de 2018)

https://www.mitsui-kinzoku.com/Portals/0/resource/uploads/topics_180125e.pdf?TabModule127

Vídeo do primeiro método RDL usando o HRDP®

https://www.youtube.com/watch?v=vHhng-NV9QA

