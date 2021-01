Polpharma Biologics brand launch video shows our new brand across our three sites following the drug development process from discovery to patient.

Polpharma Biologics brand launch video shows our new brand across our three sites following the drug development process from discovery to patient.

VARSOVIE, Pologne & UTRECHT, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--L’entreprise de biotechnologies européenne Polpharma Biologics a dévoilé un nouveau logo ainsi qu’un nouveau message dans le cadre d'un vaste projet de changement d'image de marque.

Le Dr Joerg Windisch, PDG de Polpharma Biologics, a déclaré : « Notre nouvelle image de marque représente notre passion et notre dévouement pour l'innovation, nous avons recours aux dernières technologies et techniques de pointe afin de découvrir et promouvoir des produits biologiques révolutionnaires auprès des cliniques, qu'il s'agisse de notre propre pipeline ou de celui de nos partenaires.

Le temps de développement et de fabrication de nouvelles molécules s’est rapidement réduit au sein de l’industrie. Ceci est dû à la considérable amélioration de l'automatisation car de nombreuses étapes auparavant fastidieuses se substituent à un équipement capable d'analyser des milliers d'échantillons en quelques minutes avec une précision incroyable. Tout au long de notre processus, depuis la découverte au stade précoce, jusqu’au développement de lignées cellulaires et développement de procédés en passant par les opérations de remplissage et de finition, nous avons adopté la toute dernière technologie afin de garantir les meilleurs délais et les analyses les plus complètes et générer ainsi des médicaments biologiques de la plus haute qualité. Notre nouvelle image de marque représente notre engagement envers cette innovation. »

« Nous lançons également notre nouvelle proposition de valeur, ‘We Care’. Elle représente notre dévouement indéfectible envers les patients qui ont besoin de nos produits ainsi que notre engagement en matière d'honnêteté et de transparence au sein de toutes nos interactions. Tous nos collègues adoptent ces valeurs dans l’ensemble de leur travail et dans le cadre de notre coopération avec les partenaires. Fournir des médicaments sûrs et efficaces aux patients est un objectif que nous partageons tous, » a poursuivi Dr Windisch.

Le lancement de la nouvelle image de marque et des valeurs d'entreprise intervient après une année de croissance considérable chez Polpharma Biologics. L’entreprise possède son site de recherche et développement d'Utrecht, anciennement appelé Bioceros, et son site de fabrication de Varsovie sous la marque Polpharma Biologics, ses effectifs ont également considérablement augmenté de plus de 250 employés.

Une grande partie du nouveau dispositif de recrutement s’est déroulé sur le nouveau site de fabrication des lots cliniques et commerciaux à Varsovie, dont la construction a débuté en 2018. Le site a franchi une étape importante avec l'installation de sa première unité de bioréacteurs intégrant deux SUB de 2000 L. L’unité est actuellement en cours de validation et conviendra à la fabrication de lots cliniques et commerciaux par cellules animales, elle devrait être opérationnelle pour sa première production courant 2021. Il s'agit de l'une des 5 unités de fabrication actuellement prévues sur le site qui inclut également des laboratoires de recherche et de développement de procédés.

Frank Ternes, directeur mondial de CDMO a commenté : « Le fait de combiner notre nouvelle image de marque à l'installation de nouveaux bioréacteurs nous rapproche de notre objectif d'être une entreprise de biotechnologies de premier plan, offrant des services de classe mondiale afin d’aider les partenaires à commercialiser rapidement leurs produits et leur permettre un succès maximal. Polpharma Biologics est désormais en mesure d'offrir une gamme complète de solutions par cellules animales et microbiennes, de la découverte à l'approvisionnement commercial pour la substance médicamenteuse et le produit pharmaceutique. »

-FIN-

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics est une entreprise biopharmaceutique européenne spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires et de médicaments biologiques nouveaux. Polpharma Biologics exerce ses activités par le biais de centres d'excellence situés en Pologne et aux Pays-Bas, qui fournissent des solutions entièrement intégrées le long de la chaîne de valeur biopharmaceutique. Polpharma Biologics offre des services de découverte et d’optimisation des anticorps, de développement de lignées cellulaires, de développement de produits et de procédés, ainsi que de fabrication à l'échelle clinique et commerciale. Cela afin d’étayer la croissance de son portefeuille de produits exclusifs et de fournir des services de développement de contrats de grande qualité et de fabrication à ses partenaires industriels dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.