Polpharma Biologics brand launch video shows our new brand across our three sites following the drug development process from discovery to patient.

WARSCHAU, Polen & UTRECHT, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Het Europese biotechnologiebedrijf Polpharma Biologics heeft een nieuw logo en bedrijfsboodschap onthuld als onderdeel van een uitgebreid rebranding-initiatief.

Dr. Joerg Windisch, CEO van Polpharma Biologics, zei: “Ons nieuwe merk vertegenwoordigt onze passie en toewijding aan innovatie, we gebruiken de nieuwste technologie en geavanceerde technieken om baanbrekende biologische geneesmiddelen te ontdekken en naar de kliniek te brengen, of dit nu onze eigen pijplijn is of die van onze partners.

De industrie verkort snel de tijd om nieuwe moleculen te ontwikkelen en te produceren, dit is te danken aan aanzienlijke verbeteringen in de automatisering waarbij veel voorheen tijdrovende stappen zijn vervangen door apparatuur die duizenden monsters in minuten en ongelooflijk nauwkeurig kan analyseren. Gedurende ons hele proces, van ontdekking in een vroeg stadium, via cellijnontwikkeling en procesontwikkeling tot aan de afwerking, hebben we de allernieuwste technologie toegepast om ervoor te zorgen dat we de beste tijdlijnen en meest uitgebreide analyses kunnen bieden om biologische geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit te genereren, ons nieuwe merk. vertegenwoordigt onze toewijding aan deze innovatie. ”