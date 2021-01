PEKING--(BUSINESS WIRE)--De Chinese wintersportbranche is weer op de been ondanks de klap van vorig jaar door de COVID-19-pandemie, en de zaken beginnen op te warmen, vooral in Zhangjiakou en Peking, beide gaststeden van de Olympische Winterspelen van 2022.

Nu de Spelen in aantocht zijn, ervaart het land een toegenomen enthousiasme voor skiën. In het centrum van Peking kunnen lokale bewoners thuis skiën, biatlon en vloercurling proberen dankzij een speciaal evenement dat vorige maand werd georganiseerd.

De Chinese president Xi Jinping raakt niet achterop. Gedurende twee opeenvolgende dagen inspecteerde hij het voorbereidende werk voor de Spelen in de twee gaststeden.

