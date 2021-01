 AM Best affirme les notations de crédit de Covéa Coopérations

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière A (Excellent) et la notation de crédit à long terme «a+» de Covéa Coopérations (Covéa Coop) (France), holding intermédiaire et principal véhicule d’acceptation en réassurance de la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa (Covéa SGAM). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de Covéa SGAM, considéré par AM Best comme étant au niveau le plus fort, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché favorable et sa gestion des risques d’entreprise appropriée.

L’évaluation de la force bilancielle de Covéa SGAM est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus fort, telle que mesurée par le ratio Best Capital Adequacy Ratio (BCAR, Coefficient de suffisance de capital de Best), ainsi que par un portefeuille d’investissements liquide et prudent et par des pratiques de provisionnement prudentes. En tant que société de groupe d’assurance mutuelle, Covéa SGAM ne verse pas de dividendes, ce qui lui permet de conserver ses bénéfices au sein du groupe. L’excédent de capital est réparti sur l’ensemble du groupe au sein des entités opérationnelles, de Covéa Coop et des mutuelles affiliées de Covéa SGAM. Pour améliorer la fongibilité du capital, Covéa Coop dispose d’ engagements de prêts émis par les mutuelles affiliées et les entités opérationnelles, ce qui permet de réaffecter rapidement le capital du groupe en fonction des besoins.

Covéa SGAM possède un historique de résultats positifs, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres de 6,2% sur les 5 dernières années. Le profil de résultat, qui présente une faible volatilité, est équilibré par les contributions positives des résultats techniques, les revenus des placements et les plus-values réalisées. AM Best s’attend à ce que la pandémie COVID-19 ait un impact négatif sur le résultat 2020 de Covéa SGAM, lié notamment à des contrats intégrant des garanties pertes d’exploitation ; toutefois, un résultat bénéficiaire est attendu.

L’évaluation du profil de marché favorable de Covéa SGAM s’appuie sur sa forte présence sur le marché français, une base de clients importante et bien établie, et de fortes capacités de distribution. Le groupe bénéficie de sa position de leader dans diverses lignes d’assurance non-vie sur son marché national. Bien que le marché français soit très concurrentiel, le groupe a toujours su défendre sa part de marché tout en générant des résultats techniques positifs.

