CGTN：esportes de inverno da China em plena atividade com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022

O setor de esportes de inverno da China voltou a se recuperar apesar do choque da pandemia da COVID-19 no ano passado, e as coisas estão começando a esquentar, especialmente em Zhangjiakou e Pequim, as duas cidades anfitriãs dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.

Com a aproximação dos Jogos, o país está passando por um período de maior entusiasmo pelo esqui. No centro de Pequim, os residentes podem experimentar esquiar, biatlo e curling no chão em casa, graças a um evento especial realizado no mês passado.

O presidente chinês Xi Jinping não está comendo poeira. Durante dois dias consecutivos, ele inspecionou os trabalhos preparatórios para os Jogos nas duas cidades anfitriãs.

Um admirador de esportes de inverno de longo data, Xi se reuniu com atletas, treinadores, representantes de equipes de operação e pessoal de construção na zona de competição de Zhangjiakou na província de Hebei, no norte da China.

Ele chegou à cidade na terça-feira no recém inaugurado trem de alta velocidade Beijing-Zhangjiakou. A nova linha visa reduzir o tempo de viagem entre as duas cidades anfitriãs, de mais de três horas para apenas 47 minutos.

Xi convoca uma maior promoção do setor de esportes de inverno da China

Durante a visita de Xi ao Distrito de Pequim na segunda-feira, ele destacou o papel dos Jogos Olímpicos no desenvolvimento dos esportes de inverno da China.

A fundação da construção de uma grande potência esportiva está nos esportes de massa, disse o presidente chinês no Centro Nacional de Esqui Alpino.

Xi apelou para o desenvolvimento dos esportes de inverno da China, especialmente os esportes de neve, bem como uma melhor promoção dos esportes de inverno para 300 milhões de pessoas. Também expressou sua esperança de que a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim contribua para o objetivo da China de se tornar uma potência esportiva global.

No Ginásio da Capital, atletas e treinadores das equipes nacionais de patinação artística e patinação de velocidade em pista curta da China falaram a Xi sobre seus preparativos para Pequim 2022 e expressaram confiança na conquista de medalhas de ouro.

Xi ressaltou que estava grato por ver que os preparativos para Pequim 2022 estão bem encaminhados e que o treinamento dos atletas está produzindo resultados evidentes. Ele também expressou confiança de que o espetáculo dos esportes de inverno de 2022 será um sucesso.

O Ginásio da Capital sediará os eventos de patinação artística e patinação de velocidade em pista curta, enquanto o Centro Nacional de Esqui Alpino sediará os eventos de esqui alpino.

Um total de 25 locais de competição e não competição, situados em Pequim e Zhangjiakou, serão utilizados durante os Jogos.

Segundo o Comitê de Gestão do Parque Olímpico, a Vila Olímpica de Inverno deverá ser concluída até junho deste ano.

