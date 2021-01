Gestion mondiale d’actifs CI annonce des changements dans les fonds communs de placement de First Asset, des modifications de la cote de risque et l’achèvement des fusions FNB d’alternatifs liquides

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui les changements proposés à ses fonds communs de placement de First Asset, notamment des fusions de fonds et l’introduction de frais d’administration fixes.

En outre, les fusions précédemment annoncées de trois fonds alternatifs liquides négociés en bourse (« FNB ») en d’autres fonds d’investissement alternatifs liquides ayant des mandats identiques ont été réalisées après la fermeture des bureaux le 15 janvier 2021. Les symboles de chaque série de FNB clôturés ont été reportés sur la série correspondante de FNB des fonds maintenus, qui commencent à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Fonds communs de placement First Asset

GMA CI prévoit fusionner deux fonds communs de placement First Asset avec d’autres fonds qu’elle gère et de mettre en place des frais d’administration fixes pour les deux fonds communs de placement First Asset restants. Ces changements nécessitent l’approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières et des porteurs de parts des fonds concernés, qui comprennent le Fonds d’obligations convertibles canadiennes First Asset, le Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions First Asset, le Fonds de revenu FPI First Asset et le Fonds First Asset Utility Plus.

Tout d’abord, GMA CI propose les deux fusions de fonds suivantes (les « Fusions ») :

La fusion du Fonds First Asset Utility Plus avec le Fonds d’infrastructures mondiales Signature.

La fusion du Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions First Asset avec Fonds nord-américain de dividendes CI.

Si les fusions sont approuvées, le Fonds First Asset Utility Plus et le Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions First Asset seront dissous et les porteurs de parts recevront la valeur équivalente en dollars des titres de la même série des fonds maintenus correspondants à l’issue des fusions. Les fusions ne donneront pas lieu à une disposition imposable pour les porteurs de parts, mais les fonds clôturés peuvent verser une distribution lorsque les fusions ont lieu.

Dans tous les cas, tous les fonds clôturés et les fonds maintenus sont gérés par la même équipe de gestionnaires de portefeuille GMA CI. Le Fonds First Asset Utility Plus et le Fonds d’infrastructures mondiales Signature sont tous deux gérés par Kevin McSweeney et Massimo Bonansinga, et le Fonds canadien de dividendes destiné à des occasions First Asset et le Fonds nord-américain de dividendes CI sont tous deux gérés par Peter Hofstra. En outre, les frais de gestion et d’administration des fonds maintenus sont inférieurs aux frais de gestion et aux frais d’exploitation des fonds clôturés correspondants.

GMA CI a proposé les fusions pour réduire la duplication de sa gamme de fonds et créer des fonds plus vastes et plus efficaces avec un potentiel accru de possibilités de diversification. Les coûts et les dépenses liés aux fusions sont supportés par GMA CI, mais non pas par les fonds.

Deuxièmement, GMA CI propose de mettre en place des frais d’administration fixes pour chaque série du Fonds d’obligations convertibles canadiennes First Asset et du Fonds de revenu FPI First Asset, en remplacement des frais d’exploitation variables actuellement imputés à ces fonds (la « Proposition de frais d’administration fixes » et, avec les fusions, les « Propositions »).

Si la proposition est approuvée par les porteurs, CI, en tant que gestionnaire, sera responsable des frais d’exploitation de chaque FNB, autres que certains frais, en échange du paiement par le FNB de frais d’administration fixes. En vertu de la Proposition de frais de gestion fixes, le ratio des frais de gestion (« RFG ») de chaque série de FNB sera composé des frais de gestion, des frais d’administration fixes, de certains frais et des taxes applicables.

Les frais d’administration fixes offrent plusieurs avantages aux porteurs de parts, notamment une plus grande prévisibilité et transparence du RFG pour chaque fonds, ainsi qu’une protection contre les augmentations potentielles des frais d’exploitation futurs.

Conformément au Règlement 81-101 sur les Fonds d’investissement, la proposition requiert l’approbation des porteurs de titres des FNB. En outre, les fusions nécessiteront une approbation réglementaire. En conséquence, les assemblées des porteurs de parts se tiendront le 25 mars 2021 et, au besoin, la ou les assemblées ajournées se tiendront le 1er avril 2021. Les porteurs de parts inscrits pour chaque série de titres le 12 février 2021 auront le droit de recevoir l’avis de convocation et de voter lors des assemblées. Le document d’avis et d’accès qui détaille la proposition sera envoyé par courrier aux porteurs de parts et la circulaire d’information de la direction sera disponible sur www.sedar.com et sur notre site Web www.firstasset.com vers le 23 février 2021. En attendant les approbations requises des porteurs de parts et des autorités réglementaires, le cas échéant, les propositions seront mises en œuvre le ou vers le 19 avril 2021.

Le Comité indépendant de révision du Fonds a examiné la proposition en ce qui concerne les questions de conflit d’intérêts potentiels et a formulé sa recommandation positive, après avoir déterminé que la proposition obtient un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

Modification de la cote de risque

GMA CI a également revu les cotes de risque de chaque fonds impliqué dans les propositions et va modifier la cote de risque du Fonds de revenu FPI First Asset de « Faible à Moyenne » à « Moyenne ». En outre, la cote de risque du Fonds d’infrastructures mondiales Signature passera de « Moyenne » à « Faible à Moyenne ».

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois l’an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif. Ces modifications ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies d’investissement, ou à la gestion des FNB.

Fusions FNB de Stratégies alternatives liquides CI™

Les fusions de trois FNB alternatifs liquides en fonds communs de placement alternatifs liquides ayant des mandats identiques, énumérés ci-dessous, ont été réalisées après la fermeture des bureaux le 15 janvier 2021 :

Le FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park a été fusionné avec le Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park. Les Série FNB $ CA et FNB $ US de la série couverte du fonds continu se négocieront sous les symboles existants CRED et CRED.U, respectivement.

FNB alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret sera fusionné avec le Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret. Les Série FNB $ CA et FNB $ US de la série couverte du fonds continu se négocieront sous les symboles existants CMAR et CMAR.U, respectivement.

Le FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro sera fusionné avec le Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro. Les Série FNB $ CA du fonds continu se négocieront sous les symboles existants CMAG.

À la suite des fusions, chaque fonds continu offre désormais à la fois des parts de la série des fonds communs de placement et des parts de la série des FNB. Dans chaque cas, les objectifs d’investissement et l’équipe de gestion du portefeuille du FNB clôturé et du fonds maintenu restent inchangés. Aucune action n’est requise de la part des porteurs de parts des FNB clôturés à la suite des fusions.

Dans le cadre de la fusion complétée, chaque porteur de parts communes du FNB clôturé a reçu une part de la série FNB C$ ou de Séries avec couverture FNB US $ du fonds prorogé pour chaque part commune du FNB dissous détenue, selon le cas, du fonds continu pour chaque part commune ou part commune $ US du FNB clôturé détenu. Le ou les symboles de chaque FNB clôturé ont été reportés sur le fonds continu correspondant. En conséquence, à compter d’aujourd’hui, le nombre suivant de parts de chaque fonds continu sera inscrit à la cote de la Bourse de Toronto et commencera à être négocié :

Fonds et Séries Nombre de parts

en circulation Indice global de

valeur liquidative de

clôture Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park – séries FNB C$ (CRED) 2 005 000 40 920 438,15 $ Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park – séries avec couverture FNB US $ (CRED.U) 220 000 4 505 680,36 $ ($ US) Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret – séries FNB C$ (CMAR) 5 850 000 122 207 100,65 $ Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret – séries avec couverture FNB US $ (CMAR.U) 450 000 9 447 758,09 $ ($ US) Stratégie du fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro – séries FNB C$ (CMAG) 7 500 000 201 753 835,43 $

Il n’y a pas eu de dispositions imposables pour les porteurs de parts; toutefois, les fusions ont entraîné le versement de distributions par les FNB clôturés, comme indiqué ci-dessous. Les distributions réinvesties ne seront pas versées en espèces, mais ont été réinvesties et les parts qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur demeure inchangé.

Symbole Somme de la distribution réinvestie

(à réinvestir et à consolider) FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park CRED 0,106290 $ CRED.U 0,107323 $ FNB alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret CMAR 0,000000 $ CMAR.U 0,000000 $ FNB Alternatif de croissance mondiale CI Munro CMAG 0,000000 $

Chaque FNB clôturé est maintenant résilié.

Vous trouverez de plus amples informations sur les stratégies alternatives liquides CI™ au https://ci.com/fr/solutions-de-placement/alternatives-liquides.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une large gamme de produits et de services d’investissement et est présente sur Internet à l’adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX: CIX, NYSE: CIXX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, avec un actif total d’environ 231 milliards $ en date du 31 décembre 2020.

