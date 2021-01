Reply sigla un accordo con AWS per lo sviluppo di soluzioni di settore

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, annuncia oggi di aver siglato un Accordo di Collaborazione Strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS) per lo sviluppo di soluzioni dedicate ai clienti che operano nel settore dei servizi finanziari, manifatturiero, dell’automotive, del retail, delle utilities e delle TLC.

L’accordo permetterà ai clienti delle società del Gruppo Reply specializzate su AWS - Comsysto Reply, Data Reply, Sense Reply e Storm Reply - di innovare e migliorare con maggiore velocità e costanza i processi di business grazie all'utilizzo di tecnologie AWS sicure e all'avanguardia.

Le società di Reply specializzate su AWS offriranno ai clienti che operano nel settore dei servizi finanziari - soggetti ad alta regolamentazione - servizi di consulenza strategica in materia di sicurezza, procedure e framework per modernizzare le piattaforme legacy, nonché soluzioni per contrastare le frodi e la criminalità in ambito finanziario. Le società di Reply si rivolgeranno inoltre ai clienti che operano nel settore industriale e manifatturiero offrendo loro gli strumenti necessari per implementare e integrare soluzioni di Internet of Things (IoT) combinate a servizi di dati e di analisi. Ciò consentirà di ottimizzare i processi produttivi con la manutenzione predittiva, di migliorare il controllo di qualità dei prodotti grazie all'Intelligenza Artificiale e al Machine Learning, nonchè di fornire soluzioni in Cloud per i veicoli connessi.

“Attraverso le nostre aziende Comsysto Reply, Data Reply, Sense Reply e Storm Reply siamo in grado di offrire soluzioni all’avanguardia, sicure e innovative per trasformare il business dei nostri clienti - ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO Reply - Siamo entusiasti delle potenzialità che questo nuovo accordo porterà ai nostri clienti e dell’evoluzione del nostro rapporto con AWS, ora a un livello superiore”.

"Siamo entusiasti dei costanti investimenti che Reply realizza per supportare al meglio i clienti che, in tutto il mondo, scelgono di trasferire la propria organizzazione su AWS - ha dichiarato Andy Isherwood, Managing Director EMEA, Amazon Web Services, Inc. - Questo nuovo accordo permetterà agli attuali clienti di Reply di beneficiare di ulteriori investimenti da parte di entrambe le aziende. Per i nuovi clienti, Reply rappresenta un APN Premier Consulting dotato di una profonda esperienza su AWS e di tutte le capacità necessarie per aiutare la loro organizzazione ad accelerare l'innovazione e la trasformazione digitale".

Nexi, la PayTech italiana leader nel settore dei pagamenti digitali, è tra i clienti che ha adottato una soluzione cloud-based innovativa con AWS e Reply. "Durante il nostro processo di trasformazione in cloud eravamo alla ricerca di un partner dotato sia di una profonda esperienza nell'analisi dei dati in cloud, sia di una comprovata capacità nell’offrire soluzioni in un ambiente di produzione. - ha dichiarato Stefano Gatti, Responsabile Data & Analytics di Nexi - In Reply abbiamo riconosciuto la società in grado di supportarci in questo processo, grazie a una profonda conoscenza degli aspetti tecnologici del nostro fornitore cloud di riferimento".

