ExaGrid宣布推出新系列應用裝置型號

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布推出其新系列分層備份儲存應用裝置，該系列增加了單一系統完全備份的總體大小。新系列延續了ExaGrid獨特的橫向擴充備份儲存架構方法，使客戶可以將任何大小或使用年限的應用裝置整合到單一橫向擴充系統中並與之配對，從而可以隨著資料量的增長而擴充其系統。新應用裝置供貨即日啟動。

ExaGrid新推出的七個應用裝置型號分別為EX6、EX10、EX18、EX27、EX36、EX52和EX84。每種應用裝置均配備處理器、記憶體、網路和儲存裝置，因此備份時間可隨著資料量的增長而保持固定長度，從而避免昂貴、顛覆性的全面性大規模升級。新應用裝置可以與同一橫向擴充系統中ExaGrid以前的任何應用裝置型號混合使用並保持配對，以保障客戶先前投資的壽命期並避免產品淘汰。

最大的ExaGrid系統由32台EX84應用裝置組成，最多可容納2.69PB的完全備份以及43PB的邏輯資料，使其成為業界規模首屈一指的系統。除增加儲存容量之外，新型EX84的機架效率比以前的EX63000E型號高出33%。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「自2006年以來，ExaGrid一直專注於為客戶提供極為出色的備份儲存系統，同時提高備份儲存的經濟性。ExaGrid長期以其橫向擴充架構為建置基礎，我們很高興推出迄今為止最大的系統。除提供業界規模首屈一指的備份系統之外，我們還提供唯一搭載磁碟快取緩衝區(Landing Zone)的系統，該緩衝區經分層並歸入長期保留儲放庫，並且是唯一一種不會對備份和還原效能造成負面影響的重複資料刪除方法，這使我們有別於第一代儲存產品——線內橫向擴充重複資料刪除應用裝置，例如Dell EMC Data Domain和HPE StoreOnce。我們將邀請不同組織在其自身備份環境中測試我們的分層備份儲存系統，並針對其當前的備份儲存解決方案對該系統進行評估。」

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器開機。保留儲放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免代價昂貴的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或者在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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