ExaGrid宣布推出新系列设备型号

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布推出其新系列分层备份存储设备，该系列增加了单个系统完全备份的总体大小。这一新系列延续了ExaGrid独特的横向扩展备份存储架构方法，使客户可以将任何大小或使用年限的设备整合到单个横向扩展系统中并与之匹配，从而可以随着数据量的增长而扩展其系统。新设备供货即日启动。

ExaGrid新推出的七个设备型号分别为EX6、EX10、EX18、EX27、EX36、EX52和EX84。每种设备均配有处理器、内存、网络和存储器，因此备份窗口可随着数据量的增长而保持定长，从而避免昂贵、颠覆性的叉车式升级。新设备可以与同一横向扩展系统中ExaGrid以前的任何设备型号混合使用并保持匹配，以保障客户先前投资的寿命期并避免产品淘汰。

最大的ExaGrid系统由32台EX84设备组成，最多可容纳2.69PB的完全备份以及43PB的逻辑数据，使其成为业内规模首屈一指的系统。除增加存储容量之外，新型EX84的机架效率比以前的EX63000E型号高出33%。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ 自2006年以来，ExaGrid一直专注于为客户提供极为出色的备份存储系统，同时提高备份存储的经济性。ExaGrid长期以其横向扩展架构为构建基础，我们很高兴推出迄今为止最大的系统。除提供业界规模首屈一指的备份系统之外，我们还提供唯一搭载磁盘缓存停放区(Landing Zone)的系统，该停放区经分层并归入长期保留存储库，并且是唯一一种不会对备份和还原性能造成负面影响的重复数据删除方法，这使我们有别于第一代存储产品——线内横向扩展重复数据删除设备，例如Dell EMC Data Domain和HPE StoreOnce。我们将邀请不同组织在其自身备份环境中测试我们的分层备份存储系统，并针对其当前的备份存储解决方案对该系统进行评估。”

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免代价昂贵的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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