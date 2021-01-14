HD Medical在CES上推出世界首款用於遠距醫療和保健的智慧型多合一遠距病人監測裝置HealthyU™

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--HD Medical Inc.今天在CES’21上推出智慧型遠距病人監測裝置HealthyU™，以因應疫情大流行期間及之後遠距醫療、心臟醫護和保健方面的持久挑戰。

HealthyU™是首款提供以下功能的居家裝置：

7導程心電圖（無線纜）

心音及雜音分析

肺音

心率

脈搏血氧飽和度（SpO2 /血氧飽和度）

體溫

呼吸速率

無袖帶血壓趨勢

遠距醫療、居家監測和保健的未來

隨著醫療界尋求新的途徑來提供醫護，HealthyU™將多種複雜的醫療保健器材轉變為一款易用的裝置，病人和醫療保健提供者僅需透過簡易的HD App和HD Cloud Platform連線，即可獲得智慧型見解，或同時搭配用於遠距諮詢的任何視訊會議和螢幕共享工具。

醫療保健提供者可以使用HD Steth™即時聆聽心音和肺音，2020年7月，美國食品暨藥物管理局(FDA)核准HD Medical的這款旗艦智慧型聽診器技術用於電子聽診器、心音圖和心電圖。

HealthyU™是與那些有心臟醫護和監測需求的人共同研製的，並首先向其供應，可提供給從事研究的臨床合作夥伴以及企業保健合作夥伴，後者一直在尋求像這樣高水準的員工保健服務，以及按FDA法規在人體試驗委員會研究程序下進行的遠距醫療試行計畫。HD Medical將尋求在美國上市所需的FDA緊急使用授權，並在疫情大流行期間及之後提供充分知情的居家看診。

HD Medical在CES上推出HealthyU

加州大學舊金山分校(UCSF)內科和麻醉科教授Nelson B. Schiller, MD, FACC, FRCP博士表示：「我用遠距方式診療病人已近一年，疫情大流行嚴重限制我瞭解病人病情的能力。展望未來，遠距醫療代表了疫情大流行期間及之後提供醫療保健方式的轉變。HealthyU將扮演關鍵角色，不僅有望拯救生命，而且還將改善所有病人的生活品質。」

加州洛杉磯兒童心血管外科Larry and Helen Hoag主任Shaun Setty, MD博士表示：「HealthyU是不可多得的醫療器材，能夠真正改變病人醫護。該器材易於使用且具備臨床合理性，可用於眾多不同的臨床情境，並可真正拯救眾多病人的生命，使病人在家中就能獲得醫護服務。」

HD Medical創辦人、執行長Arvind Thiagarajan表示：「2020年更加強調先進遠距病人監測技術的必要性，因此我們優先考慮將整合式感測器和智慧型見解推向家用，使之便於病人使用，同時便於醫療保健提供者在醫護中運用。HealthyU™可在醫院外執行無線心電圖，同時納入聽診和其他重要生命徵象。經由簡化遠距監測流程，我們確保任何有需要的人都能利用此項科技。」

HealthyU目前僅用於研究用途，獲得FDA核准後方可在美國銷售。HealthyU已進入FDA加速審核流程，HD Medical預期將於2021年第三季在美國上市發售。同時，HealthyU將供應研究和企業保健專案的臨床合作夥伴，以及按FDA法規在人體試驗委員會研究程序下進行的遠距醫療試行計畫。

欲成為HealthyU™合作夥伴，請寄送電子郵件至info@hdmedicalgroup.com。

關於HD Medical, Inc.

總部位於矽谷的HD Medical, Inc.是AI賦能型心血管疾病(CVD)偵測和管理的數位健康解決方案創新者。HD Steth已獲得FDA核准(K201299)。公司透過通路合作夥伴為全球醫療專業人士和機構提供其智慧型心臟醫護解決方案和產品。請造訪www.HealthyU.ai和www.hdmedicalgroup.com。

致編輯：HealthyU、HD Steth、HD App和HD Cloud Platform是HD Medical, Inc.的註冊商標。所有其他產品、服務或組織名稱均為其各自所有者的財產。

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