MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, de enige Tiered Backup Storage-oplossing in de branche, heeft vandaag haar nieuwe lijn van Tiered Backup Storage-apparaten aangekondigd, die de totale omvang van een volledige back-up in één systeem vergroot. De nieuwe lijn zet ExaGrid’s unieke scale-out benadering van back-upopslagarchitectuur voort, waardoor klanten apparaten van elke grootte of leeftijd kunnen mixen en matchen in een enkel scale-out systeem, zodat klanten hun systemen kunnen laten groeien naarmate hun data groeit. De nieuwe toestellen zijn per direct beschikbaar.

De zeven nieuwe apparaatmodellen van ExaGrid zijn de EX6, EX10, EX18, EX27, EX36, EX52 en de EX84. Elk apparaat heeft processor, geheugen, netwerkmogelijkheden en opslag, zodat het back-upvenster een vaste lengte behoudt naarmate de gegevens toenemen, waardoor dure en storende upgrades voor vorkheftrucks worden geëlimineerd. De nieuwe apparaten kunnen worden gecombineerd met elk van de vorige apparaatmodellen van ExaGrid in hetzelfde scale-out-systeem, waardoor de levensduur van de eerdere investeringen van klanten wordt behouden en productveroudering wordt geëlimineerd.

