HD Medical在CES上推出世界首款用于远程医疗和保健的智能化多合一远程患者监护仪HealthyU™

加州圣克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--HD Medical Inc.今天在CES’21上推出智能化远程患者监护仪HealthyU™，以回应大流行期间及之后远程医疗、心脏医护和保健方面的持久挑战。

HealthyU™是首款提供以下功能的居家设备：

7导联心电图（无线缆）

心音及杂音分析

肺音

心率

脉搏血氧饱和度（SpO2 /血氧饱和度）

体温

呼吸率

无袖血压趋势

远程医疗、居家监护和保健的未来

随着医疗界寻求新的途径来提供医护，HealthyU™将多种复杂的医疗保健设备转变为一款易用的设备，患者和提供者仅需通过HD App和HD Cloud Platform接入，即可获得智能化见解，或同时搭配用于远程咨询的任何视频会议和屏幕共享工具。

提供者可以使用HD Steth™实时聆听心音和肺音，2020年7月，美国食品药品管理局(FDA)核准HD Medical的这款旗舰型智能化听诊器技术用于电子听诊器、心动图和心电图。

HealthyU™是与那些有心脏医护和监护需求的人共同研制的，并首先向其供应，可提供给开展研究的临床合作伙伴以及企业保健合作伙伴，后者一直在寻求像这样高水准的员工保健服务，以及按FDA法规在IRB协议下开展的远程医疗试点项目。HD Medical将寻求在美国上市所需的FDA紧急使用授权，实现大流行期间及之后充分知情的居家看诊。

HD Medical在CES上推出HealthyU

加州大学旧金山分校(UCSF)内科和麻醉科教授Nelson B. Schiller, MD, FACC, FRCP博士表示：“我远程接诊患者已近一年，大流行严重限制我了解患者病情的能力。展望未来，远程医疗代表了大流行期间及之后医疗保健交付方式的转变。HealthyU将发挥关键作用，不仅有望挽救生命，而且还将提高所有患者的生活品质。”

加州洛杉矶儿童心血管外科Larry and Helen Hoag主任Shaun Setty, MD博士表示：“HealthyU是真正改变患者医护行业格局的不可多得的医疗器械。该器械非常用户友好且具备临床合理性，可用于众多不同的临床场景，并可真正挽救众多患者的生命，使患者在家中就能获得医护服务。”

HD Medical创始人、首席执行官Arvind Thiagarajan表示：“2020年更加强调了先进的远程患者监护技术的必要性，这就是为什么我们优先考虑将集成传感器和智能化见解推向家用，使之便于患者使用，同时便于提供者在医护中发挥其功用。HealthyU™可在医院外实施无线心电图，同时纳入听诊和其他重要生命体征。通过简化远程监护流程，我们确保任何需要该技术的人都能发挥其功用。”

HealthyU当前仅用于研究用途，获得FDA核准后方可在美国销售。HealthyU已进入FDA加速审批流程，按HD Medical预计将于2021年第三季度在美国上市发售。同时，HealthyU将供应研究和企业保健项目的临床合作伙伴，以及按FDA法规在IRB协议下开展的远程医疗试点项目。

要成为HealthyU™合作伙伴，请发送电子邮件至info@hdmedicalgroup.com。

关于HD Medical, Inc.

总部位于硅谷的HD Medical, Inc.是一家面向AI赋能型心血管疾病(CVD)检测和处治的数字健康解决方案创新者。HD Steth已获得FDA核准(K201299)。公司通过渠道合作伙伴向全球医疗专业人士和机构交付其智能化心脏医护解决方案和产品。请访问www.HealthyU.ai和www.hdmedicalgroup.com。

致编辑：HealthyU、HD Steth、HD App和HD Cloud Platform是HD Medical, Inc.的注册商标。所有其他产品、服务或组织名称均为其各自所有者的财产。

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