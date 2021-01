ExaGrid Anuncia Nova Linha de Modelos de Dispositivos

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje sua nova linha de dispositivos de Armazenamento de Backup em Níveis, que aumenta o tamanho geral de um backup completo em um único sistema. A nova linha dá continuidade à abordagem exclusiva em escala da ExaGrid para a arquitetura de armazenamento de backup, permitindo que clientes mesclem e combinem dispositivos de qualquer tamanho ou tempo de uso em um único sistema em escala, para que os clientes possam expandir seus sistemas à medida que seus dados aumentam. Os novos dispositivos já estão disponíveis.

Os sete novos modelos de dispositivos da ExaGrid são EX6, EX10, EX18, EX27, EX36, EX52 e EX84. Cada dispositivo possui processador, memória, rede e armazenamento para que a janela de backup permaneça em tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e disruptivas. Os novos dispositivos podem ser mesclados e combinados com qualquer um dos modelos de dispositivos anteriores da ExaGrid no mesmo sistema em escala, ao preservar os investimentos de clientes feitos anteriormente e eliminando a obsolescência do produto.

O maior sistema da ExaGrid, composto por 32 dispositivos EX84, pode executar backup completo de até 2,69 PB com 43 PB de dados lógicos, que o torna o maior sistema do setor. Além da maior capacidade de armazenamento, o novo EX84 é 33% mais eficiente em rack do que o modelo EX63000E anterior.

" Desde 2006, a ExaGrid vem se concentrando exclusivamente em oferecer aos clientes o melhor sistema de armazenamento de backup possível, ao mesmo tempo em que aprimora a economia do armazenamento de backup. A ExaGrid continua a desenvolver sua arquitetura em escala, e estamos animados em anunciar nosso maior sistema até o momento", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid. " Além de oferecer o maior sistema de backup do setor, também oferecemos o único sistema com uma zona de patamar de cache de disco em níveis a um repositório de retenção a longo prazo, sendo que a exclusiva abordagem de desduplicação não afeta negativamente o backup, restaurando o desempenho, o que nos diferencia dos produtos de armazenamento de primeira geração - dispositivos de desduplicação em escala e em linha, como Dell EMC Data Domain e HPE StoreOnce. Convidamos as organizações a testar nosso sistema de Armazenamento de Backup em Níveis em seu próprio ambiente de backup e fazer a comparação com sua solução de armazenamento de backup atual.

Sobre a ExaGrid

