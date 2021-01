MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, l'unica soluzione di Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato la sua nuova linea di dispositivi di Tiered Backup Storage, che permette di aumentare le dimensioni complessive di un backup completo in un unico sistema. La nuova linea conferma l'approccio esclusivo di scale out di ExaGrid in materia di architettura per lo storage di backup: i clienti possono installare dispositivi di qualsiasi tipo, dimensione o versione in un unico sistema scalabile in base alla crescita dei volumi dei dati. I nuovi dispositivi sono già disponibili in commercio.

Le sette nuove proposte di ExaGrid sono i modelli EX6, EX10, EX18, EX27, EX36, EX52 ed EX84.

