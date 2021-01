ExaGrid annonce une nouvelle gamme de modèles d'appareils

MARLBOROUGH, Massachussetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l’industrie, a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme d’appareils de stockage de sauvegarde hiérarchisé, qui augmente la taille globale d’une sauvegarde complète dans un système unique. La nouvelle gamme poursuit l’approche évolutive unique d’ExaGrid à l’égard de l’architecture de stockage de sauvegarde, permettant aux clients de combiner des appareils de toutes tailles et de tout âge dans un système évolutif unique, de sorte qu’ils peuvent dimensionner leurs systèmes à mesure que leurs données augmentent. Les nouveaux appareils sont disponibles immédiatement.

Les sept nouveaux modèles d’appareils d’ExaGrid sont : EX6, EX10, EX18, EX27, EX36, EX52 et EX84. Chaque appareil est doté d’un processeur, d’une mémoire, d’une capacité de mise en réseau et d’un stockage, de sorte que la fenêtre de sauvegarde reste de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau lourdes, qui sont coûteuses et perturbatrices. Les nouveaux appareils peuvent être combinés avec n’importe lequel des précédents modèles d’appareils d’ExaGrid dans le même système évolutif, préservant la vie des précédents investissements des clients et éliminant l'obsolescence des produits.

Composé de 32 appareils EX84, le plus gros système d’ExaGrid peut prendre en charge une sauvegarde complète jusqu’à 2,69 pétaoctets avec 43 pétaoctets de données logiques, ce qui en fait le plus gros système de l’industrie. En plus d’offrir une capacité de stockage accrue, le nouveau modèle EX84 occupe un espace de rack inférieur de 33 % à celui du précédent modèle EX63000E.

« Depuis 2006, ExaGrid s'attelle exclusivement à offrir à ses clients le meilleur système de stockage de sauvegarde possible, tout en améliorant la rentabilité du stockage de sauvegarde. ExaGrid continue de mettre à profit son architecture évolutive et nous sommes ravis d’annoncer le lancement de notre plus gros système à ce jour », a déclaré Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid. « En plus du plus gros système de sauvegarde de l’industrie, nous offrons également le seul système avec une zone d’application sur le cache du disque qui est liée à un répertoire de conservation à long terme, et la seule approche de la déduplication qui n’exerce pas un impact négatif sur la performance des sauvegardes et des restaurations, ce qui nous différencie des produits de stockage de première génération – les appareils de déduplication évolutifs en ligne comme les Dell EMC Data Domain et HPE StoreOnce. Nous invitons les entreprises à tester notre système de stockage de sauvegarde hiérarchisé dans leur propre environnement de sauvegarde et à le comparer à leur actuelle solution de stockage de sauvegarde. »

À propos d’ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur le cache du disque, un répertoire de conservation à long terme et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le répertoire de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets évolutifs et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche du stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau exposé non-réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent maintenant beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction de clients.

