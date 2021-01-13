Velodyne Lidar為智慧交通管理提供支援

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)和內華達大學里諾分校的應用研究中心今天發表了一份白皮書，展現雷射雷達感測器使運輸基礎建設更高效率、更加永續和更安全的能力。該白皮書公布了研究結果，該研究使用Velodyne的雷射雷達感測器用於改善交通分析，提高行人安全性，減少事故，並致力於促進自動駕駛車輛的應用。

Velodyne行銷長Marta Hall表示：「Velodyne很高興能為保護城市十字路口行人安全和減少交通事故的系統提供雷射雷達技術。我們與內華達大學里諾分校建立了協同合作關係，該分校目前正在展開合作研究，以利用智慧技術進一步開發基礎建設層級的安全解決方案。這份白皮書對於描述我們為城市社區的安全和福祉而展開的協同工作極為重要。」

可在此處下載這份名為《路側雷射雷達幫助建立智慧、安全的運輸基礎建設》的白皮書。此外，也可在此處觀看所提供的名為「智慧城市：透過感測器技術改善運輸、通行和安全性」的影片。該影片介紹了雷射雷達如何促進智慧城市應用，這些應用可以改善公共服務，並提高安全性和生活品質。

市場調查公司Markets and Markets指出，道路智慧運輸系統(ITS)市場預計將從2020年的179億美元成長到2025年的365億美元，年複合成長率(CAGR)為15.3%。這種成長可歸因於對行人安全的關注加大、交通壅塞問題日益嚴重，以及全球智慧城市發展。

該白皮書展示了由內華達大學里諾分校內華達州應用研究中心聯合瓦肖縣地區運輸委員會、內華達州南部地區運輸委員會以及內華達州運輸部展開的研究。該專案由內華達州長經濟發展辦公室贊助，在里諾和亨德森被稱為「人居實驗室」(Living Laboratories)的真實測試環境中部署了Velodyne的Ultra Puck雷射雷達感測器和交通信號。它利用Velodyne的感測器擷取的資料來幫助改善交通分析、擁堵管理和行人安全。

該專案透過使用不同的感測器、部署方法和交通場景進行測試，驗證使用路側雷射雷達感測器來提供高精度、多模態交通軌跡的可行性。結果表明，路側雷射雷達資料可以支援聯網自動駕駛車輛(CAV)，增強交通流動性和安全性分析，並且可與現有運輸基礎建設整合，用於自動化行人/野生動物預警。

該專案還成功實現了採用雷射雷達技術的自動矩形快速閃光信標(RRFB)部署，與傳統的RRFB不同，前者不僅可用於行人穿越道區域，而且還提供大量附加功能。其中包括交通績效資料收集、橫越馬路事件記錄，以及為服務於CAV和聯網非機動車道用戶的基礎建設提供支援。

直到最近，使用攝影機的現有ITS交通監控技術已被廣泛用於研究交通流量、人流密集度、平均速度和點速度。然而，隨著可替代感測器進入市場，使用攝影機的方法的弱點變得愈發明顯。例如，攝影機已被證明會在光線不足的情況下受到限制、容易產生視錯覺，並且無法保護人們的隱私。據預測，雷射雷達將在ITS市場的成長中發揮重要作用，因為雷射雷達感測器提供強大的3D資料，可以在各種光照和天氣條件下出色地完成物體偵測和追蹤，同時保持匿名和公眾信任。

內華達州應用研究中心主任Carlos Cardillo表示：「白皮書介紹了雷射雷達技術如何推動革命性資料變化，這將影響運輸規劃和系統，並為我們的未來鋪路。Velodyne感測器將為『雷射雷達增強型』道路提供支援，以解決道路擁堵監控和危險接近分析問題。它們還促成與聯網車輛的資料通訊，以支援環保駕駛和防撞應用。」

Velodyne Lidar業務發展副總裁Jon Barad表示：「內華達州應用研究中心正在展開有遠見的智慧城市研究，這些研究可以幫助顯著改善交通安全和減輕道路危險。他們的工作充分顯示Velodyne的雷射雷達感測器已經準備就緒，可以幫助建置更智慧、更安全的運輸基礎建設。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和效能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安防。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

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