Velodyne Lidar为智能交通管理提供支持

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)和内华达大学里诺分校的应用研究中心今天发布了一份白皮书，展现激光雷达传感器使交通基础设施更高效、更加可持续和更安全的能力。该白皮书公布了研究结果，该研究使用Velodyne的激光雷达传感器用于改善交通分析，提高行人安全性，减少事故，并致力于促进自动驾驶车辆的应用。

Velodyne首席营销官Marta Hall表示：“Velodyne很高兴能为保护城市十字路口行人安全和减少交通事故的系统提供激光雷达技术。我们与内华达大学里诺分校建立了协同合作关系，该分校目前正在开展合作研究，以利用智能技术进一步开发基础设施级别的安全解决方案。这份白皮书对于描述我们为城市社区的安全和福祉而开展的协同工作至关重要。”

可在此处下载这份名为《路侧激光雷达帮助建立智能、安全的交通基础设施》的白皮书。此外，也可在此处观看所提供的名为“智慧城市：通过传感器技术改善出行、通行和安全性”的视频。该视频介绍了激光雷达如何促进智慧城市应用，这些应用可以改善公共服务，并提高安全性和生活质量。

市场调查公司Markets and Markets称，道路智能运输系统(ITS)市场预计将从2020年的179亿美元增长到2025年的365亿美元，复合年增长率(CAGR)为15.3%。这种增长可归因于对行人安全的关注加大、交通堵塞问题日益严重，以及全球智慧城市发展。

该白皮书展示了由内华达大学里诺分校内华达州应用研究中心联合瓦肖县地区运输委员会、内华达州南部地区运输委员会以及内华达州运输部开展的研究。该项目由内华达州长经济发展办公室赞助，在里诺和亨德森被称为“人居实验室”(Living Laboratories)的真实测试环境中部署了Velodyne的Ultra Puck激光雷达传感器和交通信号。它利用Velodyne的传感器捕获的数据来帮助改善交通分析、拥堵管理和行人安全。

该项目通过使用不同的传感器、部署方法和交通场景进行测试，验证使用路侧激光雷达传感器来提供高精度、多模态交通轨迹的可行性。结果表明，路侧激光雷达数据可以支持互联自动驾驶车辆(CAV)，增强交通流动性和安全性分析，并且可与现有交通基础设施整合，用于自动化行人/野生动物预警。

该项目还成功实现了基于激光雷达的自动矩形快速闪光信标(RRFB)部署，与传统的RRFB不同，前者不仅可用于人行横道区域，而且还提供大量附加功能。其中包括交通绩效数据收集、横穿马路事件记录，以及为服务于CAV和联网非机动车道用户的基础设施提供支持。

直到最近，基于摄像头的现有ITS交通监控技术已被广泛用于研究交通流量、人流密集度、平均速度和点速度。然而，随着可替代传感器进入市场，基于摄像头的方法的弱点变得愈发明显。例如，摄像头已被证明会在光线不足的情况下受到限制、容易产生视错觉，并且无法保护人们的隐私。据预测，激光雷达将在ITS市场的增长中发挥重要作用，因为激光雷达传感器提供强大的3D数据，可以在各种光照和天气条件下出色地完成物体侦测和跟踪，同时保持匿名和公众信任。

内华达州应用研究中心主任Carlos Cardillo表示：“白皮书介绍了激光雷达技术如何推动革命性数据变化，这将影响运输规划和系统，并为我们的未来铺路。Velodyne传感器将为‘激光雷达增强型’道路提供支持，以解决道路拥堵监控和危险接近分析问题。它们还促成与互联车辆的数据通信，以支持环保驾驶和防撞应用。”

Velodyne Lidar业务发展副总裁Jon Barad表示：“内华达州应用研究中心正在开展有远见的智慧城市研究，这些研究可以帮助显著改善交通安全和减轻道路危险。他们的工作充分显示Velodyne的激光雷达传感器已经准备就绪，可以帮助构建更智能、更安全的交通基础设施。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的 “估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：Velodyne的增长管理能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；COVID-19疫情对Velodyne及其客户业务的不确定影响；与Velodyne对其产品市场规模的估计有关的不确定性；有关适用于行人安全、交通拥堵和智慧城市应用的激光雷达的政府法规和普及的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争产品和服务能否取得成功；Velodyne识别和整合收购的能力；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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