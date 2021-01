Velodyne Lidar contribue à la gestion intelligente de la circulation

The University of Nevada, Reno’s Nevada Center for Applied Research has integrated Velodyne Ultra Puck lidar sensors (shown here) with traffic signals to detect, count and track pedestrians, cyclists and traffic. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

A Reno, Nev. intersection as viewed by a camera (left) and lidar sensor (right). The lidar provides point cloud data to measure object size, distance and movement that cameras miss. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

The University of Nevada, Reno’s Nevada Center for Applied Research has placed Velodyne’s lidar sensors at crossing signs and intersections to help improve traffic analytics, congestion management and pedestrian safety. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

The Velodyne Lidar video called “Smart Cities: Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology” looks at how lidar can be a catalyst for smart city applications that improve public services and enhance safety and quality of life. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) et le Centre de recherche appliquée du Nevada de Reno, de l’université du Nevada, ont publié aujourd’hui un livre blanc faisant la démonstration de la capacité des capteurs lidar à rendre les infrastructures de transport plus efficaces, durables et sûres. Le livre blanc présente les résultats de recherche concernant l’utilisation des capteurs lidar de Velodyne pour améliorer les analyses de trafic, renforcer la sécurité des piétons, réduire les accidents et faire progresser l’utilisation facilitée des véhicules autonomes.

« Velodyne est très heureuse de fournir la technologie lidar aux systèmes permettant de protéger les piétons aux carrefours urbains et réduisant les accidents de la circulation. Nous entretenons une relation synergique avec l’université du Nevada, à Reno, qui mène une recherche coopérative afin de faire progresser le développement de solutions de sécurité au niveau des infrastructures grâce à la technologie intelligente. Ce livre blanc est important pour décrire notre travail de collaboration pour la sécurité et le bien-être des communautés urbaines », a déclaré Marta Hall, directrice du marketing chez Velodyne.

Le livre blanc, intitulé « Roadside Lidar Helping to Build Smart and Safe Transportation Infrastructure (le lidar routier pour participer au développement d’infrastructures de transport intelligentes et sûres », peut être téléchargé ici. Une vidéo intitulée « Smart Cities : Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology (Villes intelligentes : améliorer la mobilité, l’accès et la sécurité avec la technologie des capteurs) », est également disponible, et peut être consultée ici. La vidéo étudie la façon dont les capteurs lidar peuvent jouer un rôle de catalyseur pour des applications de villes intelligentes qui améliorent les services publics ainsi que la sécurité et la qualité de vie.

D’après le cabinet d’études Markets and Markets, le marché des systèmes de transport intelligents (Intelligent Transportation System, ITS) pour les routes devrait passer de 17,9 milliards USD en 2020 à 36,5 milliards USD d’ici 2025, à un taux de croissance composé annuel (TCCA) de 15,3%. Cette croissance peut être attribuée à l’augmentation des inquiétudes concernant la sécurité des piétons, à la hausse des problèmes d’embouteillages et au développement des villes intelligentes dans le monde entier.

Le livre blanc présente les études menées par le Centre de recherche appliquée du Nevada de Reno, de l’université du Nevada, en coordination avec la Commission des transports régionaux du comté de Washoe, la Commission des transports régionaux du sud du Nevada et le ministère des transports du Nevada. Le projet a déployé les capteurs Ultra Puck de Velodyne avec des signaux routiers dans des environnements de test dans le monde réel, connus sous l’appellation « Living Laboratories (laboratoires vivants) », à Reno et Henderson, et parrainés par le Bureau du développement économique du gouverneur du Nevada. Ceux-ci exploitaient les données saisies par les capteurs de Velodyne pour améliorer les analyses de trafic, la gestion des embouteillages et la sécurité des piétons.

Le projet a validé la faisabilité de l’utilisation de capteurs lidar routiers pour améliorer les trajectoires de trafic à haute précision et multimodales en testant différents capteurs, méthode de déploiement et scénarios de trafic. Il a démontré que les données de lidars routiers pouvaient prendre en charge les véhicules connectés et autonomes (connected-and-autonomous vehicles, CAV), améliorer la mobilité du trafic et l’analyse de sécurité et s’intégrer aux infrastructures de trafic existantes pour avertir automatiquement les piétons/la faune.

Le projet est également parvenu à mettre en œuvre avec succès des phares rectangulaires à clignotements rapides automatiques (rectangular rapid flash beacons, RRFB) basés sur la technologie lidar, non seulement pour desservir les zones de passage pour piétons, mais également pour offrir des fonctions supplémentaires. Celles-ci comprennent la collecte de données de performance du trafic, l’enregistrement d’événements causés par des moments de distraction et le soutien de l’infrastructure pour desservir les utilisateurs de CAV et les usagers de la route non motorisés et connectés.

Jusqu’à récemment, les technologies existantes de surveillance du trafic ITS basées sur les caméras étaient largement utilisées pour étudier le débit, l’occupation, les vitesses moyenne et ponctuelle du trafic. Cependant, alors que des capteurs alternatifs débarquent sur le marché, les faiblesses des approches basées sur la caméra deviennent plus apparentes. Ainsi, il a été prouvé que les caméras peinent dans les conditions d’éclairage faible, qu’elles sont victimes d’illusions d’optique et ne permettent pas de protéger la confidentialité des individus. Il est prévu qu’à l’avenir, le lidar jouera un rôle fondamental dans la croissance du marché ITS parce que les capteurs lidar fournissent des données 3D solides qui permettent une détection des objets et un suivi supérieur dans une grande variété de conditions d’éclairage et météorologiques tout en préservant l’anonymat et la confiance du grand public.

« Le livre blanc démontre l’importance du rôle de catalyseur de la technologie lidar pour une modification révolutionnaire des données qui affectera la planification et les systèmes de transport, et préparera nos routes pour l’avenir », a déclaré Carlos Cardillo, directeur du Centre de recherche appliquée du Nevada. « Les capteurs Velodyne alimentent les routes « optimisées grâce au lidar » qui assurent la surveillance des embouteillages et une analyse des quasi-accidents. Ils peuvent également établir des communications de données aux véhicules connectés pour prendre en charge les applications d’écoconduite et d’évitement des collisions ».

« Le Centre de recherche appliquée du Nevada mène une étude visionnaire sur les villes intelligentes qui permettent d’améliorer considérablement la sécurité du trafic et de limiter le danger sur la route », a déclaré Jon Barad, vice-président du développement commercial chez Velodyne Lidar. « Leur travail démontre clairement que les capteurs lidar de Velodyne sont prêts dès aujourd’hui à bâtir des infrastructures de transport plus intelligentes et plus sûres. »

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type pure play, et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité.

