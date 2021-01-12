寶僑致力於讓20億人在2030年前養成健康的口腔護理習慣

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--透過新的永續發展承諾，寶僑(Procter & Gamble, P&G)口腔護理業務正努力推廣健康的口腔護理習慣，以改善人們的健康，同時減少對地球環境的影響。這個名為「健康微笑，健康生活，健康星球」(Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet.)的平臺，將指引包括 Oral-B和Crest在內的口腔護理品牌，幫助大家體會到健康口腔護理習慣改變一生的力量。

據世界衛生組織估計，有35.8億人受到口腔疾病的影響，其中齲齒是最盛行的問題。Oral-B和Crest都致力於教育民眾，使20億人能夠在2030年之前養成健康的口腔護理習慣，並在這一過程中減少他們的環境足跡，促使他們能夠負責任地消費。

寶僑全球口腔護理資深副總裁Alexandra Vegas表示：「我們的使命是幫助全球更多民眾瞭解口腔護理習慣與個人整體健康之間的關聯，以及小小的改變如何能夠帶來重大的影響。我們鼓勵每個人每天刷牙兩次，每次兩分鐘。與此同時，我們將不斷推出能夠幫助人們主動養成這些健康習慣的產品。」

Oral-B和Crest將致力於教育和宣導；為人們提供獲取潔牙產品和服務的途徑；以及從事創新，讓培養健康習慣成為樂趣。例如，Oral-B免費的Disney Magic Timer應用程式使90%的兒童延長刷牙時間，在孩提時期及早養成健康的刷牙習慣。

有益於民眾的健康習慣

為了促使民眾養成健康的習慣，Oral-B和Crest將改善獲取口腔護理解決方案的途徑，並加強教育，讓人們養成更好的口腔衛生習慣，同時繼續以透明的方式提供安全的產品。

當人們在新冠疫情期間無法看牙醫時，上述品牌透過教育性文章、影片和直播來協助保護口腔衛生。在美國，這些品牌已經透過與Feeding America、Dental Lifeline Network和America’s Tooth Fairy的合作，捐贈了價值數百萬的產品和牙齒護理服務。Oral-B和Crest將繼續與牙科專業人士、零售商和消費者合作，不斷進步。

有益於地球的健康習慣

為了推廣有益於整個地球的健康習慣，Oral-B和Crest將提供100%可回收的包裝，鼓勵和促進負責任的消費。寶僑首先將於2025年前在歐洲、美國和加拿大改用可回收的牙膏管。

寶僑口腔護理業務還將減少其環境足跡，並努力開發循環解決方案，同時與供應商合作以進行透明、負責任的採購。具體目標包括在2030年前減少寶僑工廠作業中的溫室氣體排放，並將水的利用效率提升35%。

如今，寶僑口腔護理業務的全球工廠都達成工業廢棄物零掩埋，而且所有美國和歐洲工廠都是購買100%再生電力。自2010年以來，寶僑全球口腔護理用品生產工廠的能源使用效率已改善近20%。

這些目標根植於寶僑的“Ambition 2030”永續發展計畫，以及聯合國三大永續發展目標：良好的健康和福祉、負責任的消費和生產，以及減少不平等。

寶僑口腔護理研發資深副總裁Lisa Ernst表示：「在我們設計自己的口腔健康創新方面，我們會統籌考慮，也就是兼顧民眾和地球的健康。例如，我們的Oral-B電動牙刷能夠幫助人們改善刷牙並延長刷牙時間，從而減少牙齦發炎這類口腔護理問題。對於那些較喜歡使用手動牙刷的人，Oral-B Clic配備了可更換刷頭，能夠減少60%的塑膠廢棄物。」

敬請瀏覽Oral-B網站，瞭解有關「健康微笑，健康生活，健康星球」的更多詳情。

關於寶僑：

服務全球消費者的寶僑擁有強大且值得信賴的優質領導品牌組合，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、Oral-B®、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑集團在全球約70個國家和地區經營業務。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。其他寶僑新聞請造訪www.pg.com/news。

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