宝洁致力于让20亿人在2030年前养成健康的口腔护理习惯

辛辛那提--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--借助其新的可持续发展承诺，宝洁(Procter & Gamble, P&G)口腔护理业务正努力通过推广健康的口腔护理习惯，来改善人们的健康，同时减少对地球环境的影响。这个名为“健康微笑，健康生活，健康星球”(Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet.)的平台将指引其包括欧乐B和佳洁士在内的口腔护理品牌，帮助大家体会到健康口腔护理习惯改变一生的力量。

据世界卫生组织估计，有35.8亿人受到口腔疾病的影响，其中龋齿的发病率最高。欧乐B和佳洁士都在致力于教育20亿民众，让他们在2030年之前养成健康的口腔护理习惯，从而在这一过程中减少其环境印记，并让他们能够负责任地消费。

宝洁全球口腔护理高级副总裁Alexandra Vegas表示：“我们的使命是帮助全球更多民众了解其口腔护理习惯与个人整体健康之间的关联，以及细微的改变如何能够带来重大的影响。我们鼓励所有人每天刷牙两次，每次两分钟。与此同时，我们将不断推出能够帮助人们主动养成这些健康习惯的产品。”

欧乐B和佳洁士将致力于教育和宣传；为人们提供获取洁牙产品和服务的渠道；以及开展创新，让健康习惯培养成为一种乐趣。例如，欧乐B免费的Disney Magic Timer应用正在延长90%儿童的刷牙时间，以便让其在孩提时代尽早养成健康的刷牙习惯。

有益于民众的健康习惯

为了促使民众养成健康的习惯，欧乐B和佳洁士将改善获取口腔护理解决方案的渠道，并加强教育，让人们养成更好的口腔卫生习惯，同时继续以透明的方式提供安全的产品。

当人们在新冠疫情期间无法看牙医时，上述品牌通过教育文章、视频和直播宣讲来帮助保护口腔卫生。在美国，这些品牌已经通过与Feeding America、Dental Lifeline Network和America’s Tooth Fairy的合作，捐赠了价值数百万的产品和牙齿护理服务。欧乐B和佳洁士将继续与牙科专业人士、零售商和消费者合作，不断进步。

有益于地球的健康习惯

为了推广有益于整个地球的健康习惯，欧乐B和佳洁士将通过提供100%可回收的包装，鼓励和促进负责任的消费。作为初步目标，宝洁将于2025年前在欧洲、美国和加拿大转而使用可回收的牙膏管。

宝洁口腔护理业务还将减少其环境印迹，并努力开发循环解决方案，同时携手供应商来实现透明、负责任的采购。具体目标包括在2030年前减少宝洁工厂运营中的温室气体排放，并将水的利用效率提升35%。

如今，宝洁口腔护理业务在全球范围内的工厂都实现了工业废物的零填埋，而且所有美国和欧洲工厂都在购买100%可再生电力。自2010年以来，宝洁已经将其全球口腔护理用品生产工厂的能源使用效率提升了近20%。

这些目标根植于宝洁“雄心2030”(Ambition 2030)可持续发展计划，以及联合国三大可持续发展目标：良好的健康和福祉、负责任的消费和生产以及减少不平等。

宝洁口腔护理研发高级副总裁Lisa Ernst表示：“在我们设计自己的口腔健康创新方面，我们会统筹考虑，也就是兼顾民众和地球的健康。例如，我们的欧乐B电动牙刷能够帮助人们更好地刷牙，并延长刷牙时间，从而减少牙龈炎症这类口腔护理问题。对于那些更喜欢使用手动牙刷的人来说，欧乐B Clic配备了可更换刷头，能够减少60%的塑料废物。”

敬请访问欧乐B网站，了解有关“健康微笑，健康生活，健康星球”的更多详情。

关于宝洁：

服务全球消费者的宝洁拥有强大且值得信赖的优质领导品牌组合，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁集团在全球约70个国家和地区开展业务运营。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。其他宝洁新闻请访问www.pg.com/news。

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